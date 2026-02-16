La Universidad Loyola Andalucía apuesta por nuevos másteres con alta demanda de profesionales para el curso 26/27

Archivo - Estudiantes de la Universidad Loyola Andalucía, durante una clase. - UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola Andalucía sigue creciendo en número de titulaciones, "todas con alta demanda de profesionales", de forma que, para el próximo curso 2026/2027, el Campus de Sevilla incorpora los Másteres en Creatividad Publicitaria, Medicina del Deporte, Psicooncología y Psicología Paliativa y Auditoría, este último también se impartirá en el Campus de Córdoba.

En cuanto a los nuevos grados y según ha informado la universidad privada en una nota, Loyola impartirá en Córdoba el Grado en Podología, único en la provincia. Esta titulación permitirá a los jóvenes cordobeses "estudiar y especializarse en un ámbito de alta demanda sin tener que desplazarse a otras ciudades o comunidades autónomas".

Entre las novedades para el curso 26/27 está el Máster Universitario en Auditoría, que "ofrece una formación avanzada y práctica que combina la auditoría financiera, la verificación del informe sostenibilidad y el uso de la tecnología y el análisis de datos en estas áreas, preparando a profesionales que busquen puestos de responsabilidad en el ámbito empresarialo acceder a la profesión de auditor de cuentas".

La Universidad Loyola cuenta con "una sólida trayectoria en la formación de profesionales en el ámbito de la auditoría de cuentas" y "esta experiencia avala su capacidad probada para ofrecer una formación de calidad, actualizada y adaptada a las necesidades reales del sector, combinando metodologías presenciales y virtuales con una visión innovadora del aprendizaje", según ha señado la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Pilar Castro.

Por otro lado, el Máster en Creatividad Publicitaria "destaca por el claustro de profesionales que lo integran", pues cuenta con "directores creativos, estrategas y profesionales de las agencias más prestigiosas del país, como McCann, Acenture Song, SAMY, Pingüino Torreblanca o (Granpaso) Strategy Company". Su propuesta se distingue por "su visión global, su enfoque práctico, y su capacidad para conectar talento con industria, impulsando la empleabilidad y la visibilidad de sus estudiantes dentro del sector creativo".

El Máster Universitario en Psicooncología y Psicología Paliativa, por su lado, ha sido creado a partir de "una sólida base científica, orientación práctica y un enfoque integral", para ofrecer "una formación única en Andalucía que prepara al profesional de la psicología para intervenir en contextos oncológicos y paliativos, integrando el conocimiento clínico con la atención emocional, ética y espiritual".

Por su parte, el Máster Universitario en Medicina del Deporte "es un programa muy práctico, que abarca todas las dimensiones de la medicina del deporte, desde la prevención de lesiones y el diagnóstico clínico, hasta la rehabilitación y la mejora del rendimiento atlético. La sinergia entre la investigación y la práctica profesional se ejemplifica en la formación impartida y el claustro, destacando como directores a Juan de Dios Beas director médico del Grupo de Clínicas Beiman y Lennert Goossens, doctor e investigador en Ciencias de la Salud".

En el campus de Córdoba, el Grado en Podología permitirá a los jóvenes cordobeses estudiar este ámbito sanitario sin tener que desplazarse a otras ciudades o comunidades autónomas. El grado, de cuatro años de duración, "se caracteriza por un enfoque práctico y clínico desde los primeros cursos, combinado con una sólida formación científica y humana".

EXCELENCIA, INNOVACIÓN Y EMPLEABILIDAD

Con una "firme vocación internacional y una tasa de empleabilidad líder en Andalucía", la Universidad Loyola se ha consolidado como una de las universidades privadas de referencia en España. Su modelo educativo combina "una formación rigurosa y práctica con atención personalizada y oportunidades reales de inserción laboral".

El proceso de admisión para los grados y másteres de Loyola ya está abierto. Los interesados podrán inscribirse en las pruebas de admisión que celebra la universidad y acercarse a la Jornada de Puertas Abiertas, que se celebrará el próximo 7 de marzo en el Campus de Sevilla.