La Universidad Loyola asesorará al ICAC en el análisis de la normativa contable internacional

Horacio Molina, profesor e investigador del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Loyola. - UNIVERSIDAD LOYOLA

CÓRDOBA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola desarrollará un proyecto de asesoramiento científico dirigido al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para analizar las novedades en materia de normativa contable internacional y estudiar su posible repercusión en España. El proyecto, titulado 'Asesoramiento al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ante las propuestas normativas y decisiones de agenda del IASB y del EFRAG en materia de información financiera', está liderado por Horacio Molina, profesor e investigador del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Loyola.

Según ha informado la institución universitaria en una nota, la iniciativa ha recibido una financiación de 24.880 euros de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), dentro de la Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura de la innovación pública 2025.

El objetivo principal del proyecto es apoyar el posicionamiento de las autoridades españolas en los procesos de elaboración de las normas contables internacionales, fomentando la colaboración entre la Universidad y la Administración pública. El trabajo se centrará en las propuestas normativas y decisiones de agenda del International Accounting Standards Board (IASB) y del European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), organismos fundamentales en la elaboración y adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Estas normas afectan a las cuentas consolidadas de los grupos empresariales cotizados y pueden influir posteriormente en la regulación española, especialmente en el Plan General de Contabilidad. Por este motivo, el ICAC mantiene un seguimiento activo de las novedades internacionales y participa en los procesos de consulta promovidos por ambos organismos.

El proyecto permitirá aportar al instituto análisis científicos y técnicos sobre las propuestas debatidas, sus posibles efectos para las empresas españolas y las dificultades que podrían surgir durante su aplicación.

La iniciativa contempla un seguimiento sistemático de las reuniones, deliberaciones y documentos publicados por el IASB y el EFRAG. El equipo investigador analizará los proyectos sometidos a consulta y elaborará informes para el ICAC sobre las novedades consideradas más relevantes.

También se recogerán evidencias entre empresas, profesionales, auditores, asociaciones y representantes del ámbito académico. Para ello, se combinará la revisión de documentos y cuentas anuales con cuestionarios, entrevistas y grupos de discusión.

La información obtenida servirá para preparar borradores de cartas de comentario dirigidas al IASB y al EFRAG, que podrán apoyar los posicionamientos del ICAC en los procesos internacionales de consulta.

Además, el proyecto generará documentos mensuales de seguimiento, informes técnicos, artículos en revistas profesionales, comunicaciones científicas y presentaciones en congresos y encuentros especializados. También está prevista la creación de un espacio web específico para difundir los avances y resultados.

COLABORACIÓN ENTRE UNIVERSIDAD Y ADMINISTRACIÓN

El proyecto es una colaboración entre la Universidad Loyola y el ICAC, incorporando de manera sistemática el conocimiento científico a los procesos de toma de decisiones regulatorias. Además de Horacio Molina, el equipo está integrado por personal investigador especializado en regulación contable, auditoría, información e instrumentos financieros.

Participan Marta de Vicente, Antonio Barral, Gema Gutiérrez, María del Mar Ortiz y José Antonio Arcenegui, de la Universidad Loyola; Constancio Zamora, de la Universidad de Sevilla; y Enrique Mesa, de la Universidad Pablo de Olavide.

La colaboración permitirá ampliar la participación académica en los procesos de elaboración de las normas contables internacionales y facilitará que las autoridades españolas dispongan de evidencias procedentes de los principales grupos afectados. Los resultados podrán contribuir tanto a enriquecer la participación del ICAC en las consultas internacionales como a evaluar posibles modificaciones futuras de la normativa contable española.

El proyecto refuerza así la apuesta de la Universidad Loyola por una investigación aplicada y orientada a la transferencia del conocimiento, capaz de ofrecer respuestas científicas a las necesidades de las administraciones públicas.