Universidad Loyola y Best Medical colaboran para impulsar proyectos de investigación vinculados al cuidado de la salud

Silvia Cantos y Fabio Gómez-Estern Aguilar se dan la mano tras la firma del convenio. - UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA

CÓRDOBA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Loyola Andalucía, Fabio Gómez-Estern Aguilar, y la CEO de Laboratorios Best Medical, Silvia Cantos, han firmado un convenio marco de colaboración orientado al desarrollo de proyectos de investigación vinculados al cuidado de la salud.

El convenio, según ha informado Loyola Andalucía en una nota, establece un marco de actuación común para favorecer la colaboración entre la Universidad Loyola y Best Medical en proyectos de investigación que sitúen el cuidado de la salud como eje central.

Para ello, ambas entidades prevén poner a disposición de esta colaboración recursos humanos y medios materiales, así como desarrollar posteriormente convenios específicos que concreten las distintas líneas de trabajo. Entre las acciones específicas que ya se llevan a cabo, las dos entidades cuentan ya con un doctorado industrial en esta área.

Favio Gómez-Estern Aguilar ha destacado que "este convenio refleja la voluntad de la Universidad Loyola de seguir fortaleciendo la conexión entre la investigación universitaria y el tejido empresarial. La colaboración con Best Medical nos permite abrir nuevas oportunidades para desarrollar proyectos de investigación aplicada en torno al cuidado de la salud, un ámbito de enorme impacto social y con una clara proyección de futuro".

Por su parte, Silvia Santos ha señalado que "estamos muy satisfechos de poner en marcha esta colaboración con la Universidad Loyola. Compartimos la idea de que la investigación y la innovación son fundamentales para seguir avanzando en el cuidado de la salud preventiva y el bienestar. Para nosotros, este acuerdo supone una oportunidad para aprender, compartir conocimiento y desarrollar conjuntamente proyectos que puedan generar un impacto positivo en las personas".

En el acto han participado también, por parte de Best Medical, David Mudarra, COO, y María Martín, responsable de Marketing. Por parte de la Universidad Loyola, han asistido Leonardo Rodríguez Urrero, director de Proyectos de Investigación y Transferencia; Jenifer Santos, directora del Departamento de Biociencias; Elena Hurtado, coordinadora del grado en Nutrición, y Azahara Rodríguez Luna, investigadora experta en Farmacología.

Con esta alianza, la Universidad Loyola refuerza su apuesta por la transferencia de conocimiento y la colaboración con el tejido empresarial en ámbitos vinculados a la salud, la investigación biomédica, la biociencia y la innovación aplicada. El acuerdo permite avanzar en la conexión entre la actividad investigadora universitaria y las necesidades de empresas especializadas en el desarrollo de productos relacionados con la salud y el bienestar.

Best Medical es un laboratorio especializado en investigación, desarrollo y fabricación de cosmética, complementos alimenticios, alimentación funcional y complementos alimenticios para mascotas. Se trata de un laboratorio de referencia en el sur de Europa en estos ámbitos, con una actividad orientada a la innovación y al desarrollo de soluciones para distintos sectores relacionados con el cuidado de la salud y el bienestar.

La colaboración entre la Universidad Loyola y Best Medical abre así un espacio de trabajo conjunto en el que confluyen la experiencia investigadora de la universidad y la capacidad de desarrollo e innovación de una empresa especializada en productos vinculados al cuidado de la salud.

Esta relación permitirá explorar nuevas oportunidades de investigación aplicada, transferencia de conocimiento y colaboración entre personal investigador y profesionales del sector.

La Universidad Loyola mantiene una apuesta estratégica por reforzar la relación entre investigación, empresa y sociedad. A través de sus equipos investigadores y de sus estructuras de transferencia, la institución promueve proyectos orientados a generar conocimiento útil, impulsar la innovación y contribuir al desarrollo económico y social de su entorno.

En este contexto, la colaboración con Best Medical se enmarca en una línea de trabajo dirigida a potenciar la investigación aplicada en áreas con impacto directo en la salud y el bienestar de las personas. La participación del Departamento de Biociencias y de personal investigador especializado en Farmacología permitirá orientar las posibles líneas de colaboración hacia ámbitos científicos y técnicos de interés compartido.

Además, el convenio refuerza el papel de la Universidad Loyola como agente de conexión entre conocimiento académico, innovación empresarial y transferencia al tejido productivo. Esta alianza se suma a otras iniciativas de colaboración institucional orientadas a generar oportunidades conjuntas con entidades profesionales y empresariales de referencia.