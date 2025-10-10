La Universidad Popular de Jaén celebra una fiesta de bienvenida para el alumnado con motivo inicio del curso 2025/2026

JAÉN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede central de la Universidad Popular Municipal, ubicada en la avenida de Andalucía, ha acogido este viernes la celebración de una original fiesta de bienvenida con motivo del inicio del curso 2025/2026.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, concejales del equipo de Gobierno, alumnado y personal de esta institución --entre los que se encuentran los 60 monitores y monitoras, ordenanzas, personal de conserjería o limpieza, entre otros--, se han dado cita de esta forma para brindar por el nuevo curso.

"Ha sido un momento distendido que ha servido para cambiar impresiones", ha asegurado el concejal responsable del área, José Manuel Higueras, quien ha destacado que "esta fiesta se ha convertido también en un punto de encuentro para el personal que trabaja en los diferentes lugares en los que la UPMJ se encuentra presente a lo largo y ancho de la ciudad".

Higueras ha recalcado el papel dinamizador que desempeña la UPMJ, "capaz de congregar a miles de personas de todas las edades y ámbitos en tantos puntos diferentes de la ciudad, promoviendo la transmisión del conocimiento, el desarrollo social y la difusión cultural más allá de las aulas de sus sedes físicas habituales" y ha incidido "en el impulso decidido que el actual equipo de Gobierno le ha dado a esta institución, tanto en la mejora de las instalaciones como en la oferta tan amplia, variada y accesible que ha diseñado, capaz de aglutinar a todos los segmentos de la población y, de manera concreta, a la juventud, que ahora encuentra formación actual relacionada con las nuevas tecnologías, la comunicación audiovisual, la inteligencia artificial y otras materias de su interés y adaptadas a sus necesidades y demandas".

El edil ha añadido que "un buen síntoma de esa conexión estrecha con la sociedad es el incremento de la matriculación en los cursos de las dos sedes de la Universidad Popular y su Plan de Barrios con respecto a años anteriores, de manera que se han puesto en marcha 265 cursos en el curso 2025/2026 y se han registrado 4.287 matriculaciones, lo que supone un crecimiento de alumnado respecto a las 4.114 matrículas de 2024 y las 4.085 de 2023".

El responsable municipal del área ha concretado que "la UPMJ imparte 101 cursos en 21 barrios de Jaén, con 1.239 alumnas y alumnos en el presente curso" y que "la ocupación de los cursos ofertados roza el 100% y se ha incrementado el número de alumnado nuevo y de edad más joven.

Así, el segmento de edad con mayor número de matrículas es de los 35 a 64 años, suponiendo un tercio del alumnado, siendo la alumna más joven una niña de 4 años y la más mayor con 94 años. El número de alumnas triplica al de alumnos, siendo las mujeres mayores de 58 a 65 años la franja más interesada en la Universidad Popular".

"Estos datos reafirman a la Universidad Popular como una institución intergeneracional en la que el trasvase de conocimiento es fundamental en su formación no reglada, cumpliendo una función social transformadora", ha aseverado el edil.

Asimismo, ha señalado que cursos como la convivencia y educación canina y la costura han experimentado "un crecimiento de alumnado, aunque los clásicos con más demanda siguen siendo cerámica, restauración, pilates o los diferentes tipos de danza y baile, así como el programa de viajes culturales o a la naturaleza 'UPM Viajando', aunque no podemos olvidar las nuevas dinámicas sociales que aglutinan en torno a talleres artesanos, de enseñanzas de cocina, pintura o fotografía, que son verdaderos clubes de alumnado".

Higueras también se ha referido a la recaudación por matrículas que percibe la UPMJ para este curso 25/26, "que se contabiliza en algo más de 485.000 euro, rozando los niveles de antes de la pandemia".