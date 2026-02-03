La Junta reclama 24 millones adicionales y 16 actuaciones más para reforzar la red de transporte eléctrico de Huelva

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, y la delegada de Industria, Energía y Minas, Lucía Núñez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas, ha presentado alegaciones a la propuesta de planificación de inversiones de la red de transporte eléctrico 2025-2030 presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España durante el trámite de audiencia pública, que suponen, en la provincia de Huelva, incrementar en un 11% la inversión, pasando de 215 millones de euros a 239, y elevar un 46% el número de actuaciones, que pasarían de 35 a 51.

El Gobierno andaluz solicita así 24 millones de euros en inversiones adicionales para 16 actuaciones en infraestructuras de impacto "para dar apoyo a la red de distribución, permitir la conexión de nuevos consumos y respaldar la generación, además de reforzar redes que dan soporte a esas actuaciones", ha indicado en una nota.

"No incluir estas peticiones en la planificación estatal significaría perpetuar la situación de desventaja de Huelva y de Andalucía respecto a otras comunidades, al tratarse de un documento que no da respuesta a las necesidades energéticas, industriales y socioeconómicas actuales de la provincia" ha manifestado este martes el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, durante su comparecencia en rueda de prensa.

La delegada territorial de Industria, Energía y Minas, Lucía Núñez, ha señalado que "las alegaciones presentadas son fruto de un amplio proceso de escucha e identificación de las necesidades eléctricas de empresas, industrias y promotores energéticos, y responden a una planificación estatal cuyo contenido es claramente insuficiente para nuestra provincia".

"Analizado la propuesta del Ministerio nos hemos encontrado que, aunque el Ministerio propone 35 actuaciones para la provincia de Huelva, tan sólo en dos de ellas atiende las solicitadas por la Junta para la provincia. De las 33 actuaciones restantes propuestas por el Ministerio, 14 son actuaciones heredadas de la planificación vigente 2021-26 que el Ministerio incluye como nuevas en sus propuestas, como el eje Costa de la Luz-Puebla de Guzmán de 220 kV y la subestación El Condado de 220 kV, ha proseguido Núñez.

Además, ha explicado que "las subestaciones de 400 kV Fresón, Parrales y Villarrasa ya se incluyeron en la planificación 2026 a través de las modificaciones puntuales de abril de 2024".

Desde la Consejería de Industria, Energía y Minas se ha realizado una nueva consulta a las empresas promotoras de proyectos de generación, al sector industrial más demandante de nueva electrificación, así como a las distribuidoras de electricidad, a fin de que las infraestructuras solicitadas en el periodo de alegaciones, que se cerró el 16 de diciembre de 2025, "fueran acordes a las necesidades reales del territorio".

Esto, han señalado los representantes del Gobierno andaluz en Huelva, "sobre todo, teniendo en cuenta que han transcurrido casi dos años desde que, en marzo de 2024, el Gobierno central requiriese a las comunidades autónomas que le enviaran sus propuestas", con lo que "resultaba fundamental actualizar las infraestructuras más necesarias para atender los nuevos proyectos industriales y otros desarrollos prioritarios para Andalucía".

Como resultado se han recopilado 18 peticiones de proyectos para la provincia de Huelva que "no podrían ser atendidos con la propuesta actual de inversiones del Gobierno central". De ellas, 17 corresponden a proyectos de consumo, "mayoritariamente para producción de hidrógeno verde pero también desarrollos industriales, y uno de generación de renovables". Estos 18 proyectos "suman una potencia total demandada en la provincia de 2,1 GW".

Por ello, la Junta de Andalucía reclama para Huelva cuatro actuaciones de refuerzo estructural: la nueva subestación Puerto de Huelva 220 kV y su conexión a la línea Rocío-Torrearenillas para mejorar el apoyo a distribución en el entorno del Puerto de Huelva, así como la repotenciación de las líneas Palos-Guillena 400 kV y Colón-Santiponce 220 kV.

La mayoría de las actuaciones se concentran en el entorno industrial próximo a la capital onubense, aunque destacan también los proyectos identificados en la zona de la comarca del Condado, y en la zona occidental de la provincia para proyectos de generación eólica y producción de hidrógeno verde.

Desde la Junta han señalado que "hay que tener en cuenta que la provincia de Huelva tiene un alto nivel de industrialización", con "elevados consumos energéticos", localizándose en terreno onubense una de las dos refinerías con las que cuenta la comunidad. Además, dispone de un importante parque de generación eléctrica, siendo la tercera provincia con mayor potencia eléctrica instalada tras Cádiz y Sevilla.

También es la primera provincia de Andalucía en cuanto a generación de energía eléctrica con biomasa y en ella se ubica la única instalación oceanotérmica existente en la comunidad, en Palos de la Frontera.

"No incluir estas peticiones supondría no poder llevar a cabo el desarrollo del modelo energético andaluz basado en energías renovables ni el cumplimiento de los objetivos nacionales establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). No en vano Andalucía aporta como ninguna otra región a la transición energética, con más del 25% de la nueva potencia renovable instalada en España en los últimos tres años", ha concluido la delegada.