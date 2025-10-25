Los universitarios de Jaén harán prácticas en la Dirección General del Catastro y en las gerencias del Catastro

JAÉN 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, y el director general del Catastro, Fernando de Aragón Amunárriz, han firmado un convenio de prácticas académicas externas gracias al cual se establece un marco permanente de colaboración para que el alumnado universitario (tanto de grado, como de máster y estudios de formación reconocidos), pueda realizar dichas prácticas (curriculares o extracurriculares) en la Dirección General del Catastro y en las gerencias del Catastro.

Las prácticas, de naturaleza formativa, estarán académicamente supervisadas por la Universidad de Jaén, que se compromete a ofertar y difundirlas, seleccionar al alumnado y designar al tutor académico, según ha detallado la UJA en una nota de prensa. Por su parte, la Dirección General del Catastro asignará tareas acordes con las capacidades del alumno, designará un tutor de prácticas para cada alumno y realizará un informe final al concluir las prácticas.

Por su parte, el alumnado deberá cumplir con el proyecto formativo y las indicaciones del tutor de prácticas y del tutor académico, elaborando una memoria final. El acto de firma del convenio, que se enmarca en el protocolo general firmado con anterioridad entre ambas instituciones, ha contado además con la presencia del director de la Escuela Politécnica Superior de Jaén, Jorge Delgado, y del profesor de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogramtría de la UJA, Manuel Alcázar, entre otros.

Por otro lado, el director general del Catastro asistió este pasado viernes a la celebración de una mesa redonda organizada en la Escuela Politécnica Superior de Jaén con motivo del X aniversario de la entrada en vigor de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria y del Catastro Inmobiliario.

La mesa redonda, titulada 'La Geomática como soporte de una correcta coordinación catastral-registral' ha estado moderada por el decano del Colegio Oficial de Ingenería Geomátgica y Topografía, Andrés Díez Galilea, y ha contado con la participación de ponentes altos representantes de la administración, que han resaltado el imprescindible papel de la geomática y la topografía en los trabajos de coordinación catastral-registral que se derivan de las operaciones que se realizan de los bienes inmuebles en notarías y registros de la propiedad.

Se trata de la primera actividad conmemorativa de este aniversario que se ha celebrado a nivel nacional y ha supuesto una oportunidad para reflexionar sobre los avances logrados desde la entrada en vigor de la Ley 13/2015, que impulsó la coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad, y para destacar el papel esencial de la*Geomática*en la seguridad jurídica del territorio.