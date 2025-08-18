UPA destaca el aumento de superficie de almendro en Granada pese a una "campaña irregular" este año

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Granada se ha consolidado como la provincia andaluza con "mayor incremento en superficie dedicada al cultivo del almendro", según datos de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Granada (UPA), organización que ha precisado que se han sumado un total de 4.296 hectáreas adicionales, de las cuales 3.888 corresponden a secano y 408 a regadío, especialmente en las comarcas del norte.

Según ha detallado la organización en una nota de prensa en la que, no obstante, ha indicado que la campaña de este año se "presenta irregular". Así, mientras que en el norte de Granada se esperan resultados "similares o incluso ligeramente superiores a los del pasado año", en el sur de la provincia las previsiones apuntan a "una caída de producción del 20% al 30%".

Entre las causas de estas circunstancias, la UPA ha destacado factores climatológicos adversos como lluvias tardías coincidiendo con la floración, vientos intensos que dificultaron la polinización, y las granizadas registradas el pasado 15 de abril, que afectaron a diversas zonas. A ello, han agregado, se suma la plaga de la avispilla del almendro, con "fuerte impacto" en comarcas como Baza y Huéscar, sobre todo en variedades de cáscara blanda y brotación tardía.

A esta reducción se añade una "creciente preocupación por los precios", que se sitúan "en el límite del umbral de rentabilidad", con costes de producción estimados entre cinco y seis euros por kilo. Sobre esto, el secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica, ha puntualizado que "el sector atraviesa una situación muy complicada".

Por otro lado, Chica ha recordado que hace unos años los precios permitían "cierta rentabilidad" gracias a la "caída de la producción mundial" como consecuencia de las circunstancias climatológicas. "El sector atraviesa una situación muy complicada", aclara el secretario.

En la actualidad, la UPA ha insistido en que los agricultores granadinos y españoles compiten en "desigualdad de condiciones" con países como Estados Unidos, ya que este cuenta con "explotaciones intensivas, gran disponibilidad de agua y un uso extensivo de fitosanitarios".

"Estas circunstancias permiten al país americano obtener producciones mucho mayores y a un precio más bajo y competitivo, generando que los precios a nivel mundial sufran un gran descenso impidiendo a los agricultores españoles no obtener cierta rentabilidad, sino ni siquiera cubrir los costes de producción", subraya la organización agraria.

Al respecto, Chica ha denunciado la "desventaja arancelaria", y al respecto ha advertido de que, mientras las almendras españolas se enfrentan a un 15% de tasas en Estados Unidos, las americanas apenas tributan un 2-5% en Europa. Pese a ello, el secretario de UPA ha querido destacar "la calidad, seguridad y trazabilidad de la almendra granadina y española, frente a otras con normativas de producción menos exigentes".

"El almendro es un cultivo estratégico para Granada, especialmente en el norte de la provincia, donde contribuye al mantenimiento de la población y al desarrollo económico de las comarcas rurales. Sin embargo, necesitamos precios justos y reglas de competencia equilibradas para garantizar el futuro de nuestros agricultores", ha concluido el citado representante de UPA Granada.