UPA-A destaca el potencial de los bioestimulantes para mejorar rentabilidad y sostenibilidad de explotaciones agrarias

Imagen de archivo. - UPA ANDALUCIA

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Organización de UPA Andalucía, Francisco Moreno, ha señalado que los bioestimulantes se están consolidando como una de las herramientas con "mayor potencial para mejorar la eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias". Sin embargo, "siguen siendo una tecnología relativamente desconocida para una parte importante de los agricultores".

De esta manera, ha explicado que su uso ya está "ampliamente extendido" en numerosas zonas productivas andaluzas, aunque en muchos casos los agricultores los utilizan sin ser plenamente conscientes de ello, al formar parte de las recomendaciones realizadas por técnicos, cooperativas o empresas suministradoras.

"Los bioestimulantes ya forman parte del presente de nuestra agricultura y tendrán un papel todavía más importante en el futuro. Sin embargo, siguen siendo una herramienta relativamente desconocida para muchos agricultores, a pesar de que se utilizan cada vez más en cultivos tan diversos como los hortícolas de Almería, los tropicales, la fresa de Huelva o el olivar", ha señalado Francisco Moreno.

El vicesecretario general de UPA Andalucía ha considerado que uno de los principales retos pasa por incrementar el conocimiento y la formación sobre estas herramientas, explicando de forma clara qué son, cómo funcionan y cuáles son sus beneficios reales para las explotaciones agrarias.

"Muchos agricultores utilizan bioestimulantes porque forman parte de las recomendaciones técnicas que reciben, pero es fundamental que conozcan mejor qué aportan y cómo pueden ayudarles a mejorar tanto la rentabilidad como la sostenibilidad de sus explotaciones", ha afirmado.

Para ello, Francisco Moreno ha defendido el papel que deben desempeñar organismos independientes y de carácter técnico en la transferencia de conocimiento hacia el sector productor: "La divulgación debe apoyarse en entidades neutrales y de referencia como el CSIC, el IFAPA y otros organismos especializados. La información rigurosa y contrastada procedente de instituciones independientes genera una confianza mucho mayor entre los agricultores que aquella que puede percibirse únicamente desde el ámbito comercial".

En un contexto marcado por el incremento de los costes de producción y, especialmente, de los fertilizantes, UPA Andalucía considera que los bioestimulantes pueden convertirse en una herramienta estratégica para optimizar recursos y mejorar la eficiencia de las explotaciones.

"Los agricultores necesitan soluciones eficaces, pero también económicamente viables. Los bioestimulantes pueden contribuir a mejorar la absorción y el aprovechamiento de los nutrientes presentes en el suelo o aportados mediante fertilización, permitiendo optimizar el uso de fertilizantes, reducir insumos y avanzar hacia modelos productivos más sostenibles", ha explicado Francisco Moreno.

Además de contribuir al ahorro de costes, los bioestimulantes ofrecen aplicaciones de interés relacionadas con la calidad de las producciones agrarias. Al respecto, el vicesecretario general de UPA Andalucía ha asegurado que "estamos hablando de herramientas que pueden ayudar a mejorar aspectos como el color, el sabor o la calidad de los frutos, e incluso favorecer procesos tan importantes como la polinización en determinados sistemas productivos, como ocurre en algunos cultivos de la provincia de Huelva".

Ante los desafíos que afronta el sector agrario, como el cambio climático, el aumento de las temperaturas, la escasez de recursos o la presión de enfermedades y plagas, UPA Andalucía considera imprescindible seguir impulsando la investigación y el desarrollo de estas tecnologías.

Por ese motivo, Francisco Moreno ha concluido que "debemos seguir investigando, desarrollando y divulgando el uso de los bioestimulantes. Tienen capacidad para convertirse en un elemento clave de una agricultura más eficiente, competitiva y resiliente, preparada para afrontar los desafíos presentes y futuros que afectan cada vez con mayor intensidad a nuestras explotaciones agrarias".