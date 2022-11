UPA-A pide al PP "agilizar" el Plan de Desarrollo Rural y un "fuerte compromiso" con las políticas hídricas en el campo

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva de UPA Andalucía ha mantenido una reunión con el portavoz de Agricultura del PP en el Parlamento, Erik Domínguez, en la que han tratado cuestiones "fundamentales" para los pequeños y medianos agricultores y ganaderos como la sequía, la aplicación de la nueva PAC, los altos costes de producción, la mejora y agilización de las convocatorias en el actual Plan de Desarrollo Rural (PDR), la autorización de las quemas de residuos agrícolas y la Ley de la Agricultura y Ganadería Familiar en Andalucía, así como el Estatuto de la Mujer Rural.

UPA-A ha pedido Domínguez que "sea interlocutor" ante la Consejería de Agricultura y la Junta para que "se pongan en marcha ayudas directas a los agricultores y ganaderos que estamos atravesando una crisis más que complicada por los elevados costes de producción y la falta de precipitaciones".

El secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, que ha encabezado la Ejecutiva, junto a los vicesecretarios generales de Organización y Agricultura, Francisco Moreno y Francisco Moscoso, respectivamente, le ha trasladado a Érik Domínguez la necesidad de apostar "decididamente" por el modelo mayoritario en Andalucía, la agricultura y ganadería familiar sustentada por los pequeños y medianos agricultores y ganaderos que son los que "generan riqueza en nuestro medio rural, dan vida a los pueblos y fijan la población al territorio, evitando el despoblamiento y luchando activamente contra la desertificación".

Una de las cuestiones "clave" para los agricultores, y que ha puesto encima de la mesa UPA Andalucía en la reunión con el PP andaluz, es el regadío. En este sentido, Cano le ha trasladado la "apuesta por el uso eficiente del agua en base a inversiones para la modernización". "Es fundamental contar con una gestión sostenible del agua, pero siempre teniendo en cuenta el uso agrícola del recurso. Porque la sostenibilidad la soportamos nosotros y la hacemos posible nosotros, que estamos, vivimos y trabajamos el campo", ha añadido.

En esta línea, Cano ha asegurado que "le hemos insistido al portavoz parlamentario de Agricultura del PP la importancia de revitalizar el uso de aguas regeneradas para regar nuestros cultivos y que no se dé ni un paso atrás en la puesta en marcha de todas las infraestructuras posibles para ello".

"También le hemos pedido al PP que la Consejería de Agricultura agilice la regulación de las quemas agrícolas para que, lo antes posible, se permita a los agricultores esta práctica por razones fitosanitarias para ciertas plagas y cultivos, así como por razones ambientales en terrenos forestales o de influencia forestal si había regulación previa", ha recalcado.

Así, UPA-A ha señalado su preocupación por "la ejecución de los presupuestos del Plan de Desarrollo Rural", ya que "estamos acabando el periodo y han de agilizarse todas las convocatorias para no perder ni un solo euro".

"No podemos permitir que haya agricultores que quieren modernizar sus explotaciones y que se quedan fuera de la convocatoria, a pesar de cumplir los requisitos, por falta de presupuesto. No podemos permitir que haya jóvenes y mujeres que quieren incorporarse a la actividad agraria o ganadera y que no pueden hacerlo por falta de dinero.

Son dos cuestiones prioritarias para nosotros", ha precisado, subrayando que "hay que darle una vuelta a la convocatoria de incorporación porque un joven que quiera trabajar en el campo, que tenga poca tierra, pero que quiera crecer, no puede hacerlo porque no cumple las condiciones actuales".