Los urólogos andaluces crean el Consejo de Jefes de Servicio de Urología, como interlocutor ante la Consejería de Salud

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asamblea extraordinaria de la Asociación Andaluza de Urología (AAU), que tendrá lugar en el marco del 37 Congreso de la AAU que se celebra en Córdoba hasta el 17 de octubre, creará el Consejo Andaluz de Jefes de Servicio de Urología, un nuevo órgano que tendrá representación de más de 40 hospitales públicos y privados andaluces y que se erige en el interlocutor de la urología andaluza ante la administración.

Según ha informado la AAU en una nota, el presidente de la misma, el doctor Álvaro Juárez, ha explicado "el consejo se configura como un foro estable de cooperación entre los jefes de servicio de los hospitales andaluces", y "su finalidad es favorecer la coordinación asistencial, docente e investigadora, impulsar la homogeneización de la formación de los residentes y actuar como interlocutor cualificado ante la Administración sanitaria en los temas que afectan al desarrollo de la urología en Andalucía".

Con este órgano, los urólogos andaluces conforman un espacio compartido de análisis sobre "los problemas transversales que tenemos todos los servicios de Urología, desde el punto de vista de formación, científico, clínico y operativo, entre otros".

Por ejemplo, según ha manifestado el presidente de la AAU, el consejo podrá abordar el debate sobre si se solicita a la Administración la puesta en marcha de un cribado de cáncer de próstata, por ahora inexistente, así como "estudiar la viabilidad de incorporar de forma estandarizada la determinación de alteraciones moleculares en los tumores prostáticos, con el objetivo de identificar qué pacientes puedan beneficiarse de terapias dirigidas con los nuevos fármacos que están emergiendo".

El anuncio de la creación de este órgano se ha realizado en el marco del 37 Congreso de la AAU, que se celebra desde este miércoles y hasta el próximo viernes en Córdoba, con la participación de 160 profesionales sanitarios, más de 70 ponentes y mesas de trabajo relacionadas con oncología urológica, litiasis o las nuevas tecnologías en esta especialidad médica.

En esta cita participan también profesionales sanitarios de otras especialidades, ampliando el punto de vista de la urología andaluza, se harán demostraciones de robots quirúrgicos y se compartirán conocimientos en torno al tratamiento de patologías muy presentes, como las oncológicas o las relativas a la urología funcional.