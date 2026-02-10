El uso de los códigos Navilens aumenta un 15% en el último año en Córdoba con más de 17.500 interacciones

Archivo - El teniente de alcalde delegado de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, en una parada de taxis con el sistema de códigos Navilens. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

El uso del sistema de señalética inteligente, códigos Navilens, puesto en marcha por la Delegación de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba ha aumentado un 15% en el último año y suma más de 17.500 interacciones registradas desde su implantación en autobuses, taxis, farmacias, cajeros, clínicas veterinarias y ópticas, además del callejero y los edificios e instalaciones municipales.

Según ha informado el Consistorio, en total, la red ha contabilizado 17.581 usos, de los que la mayoría se concentran en el transporte, con 6.732 interacciones. Entre los puntos con mayor número de lecturas destaca la parada de Aucorsa ubicada en Ronda de los Tejares (Gran Capitán), con 1.919 usos, y la de Pintor Espinosa, que supera los 1.300 accesos a la aplicación de accesibilidad. También registran una elevada utilización las paradas de taxi, que alcanzan 871 usos.

En el Museo Julio Romero de Torres concentra 4.620 interacciones, entre las que destaca el código de la obra 'Viva el pelo', con 508 accesos, junto con otras piezas como 'La chiquita piconera', con 195 usos, y '¡Mira qué bonita era!', con 178.

En el resto de ubicaciones, las farmacias suman 816 lecturas, mientras que el resto se reparten entre los 154 registros de los puntos de información turística y otros espacios e instalaciones municipales como el Alcázar de los Reyes Cristianos, el Real Jardín Botánico, el callejero en el entorno de Vista Alegre, los edificios municipales, cajeros automáticos, el Centro de Conservación Zoo y demás códigos libres.

Para el teniente de alcalde y delegado de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano, "estos datos reflejan que la tecnología aplicada a la accesibilidad universal es clave para ofrecer mayor autonomía personal a las personas con discapacidad visual".

Asimismo, ha señalado que "en Córdoba somos imaginativos a la hora de impulsar nuevos usos de estos códigos, lo que nos ha permitido ser pioneros en muchas de estas aplicaciones, en las que seguimos trabajando".