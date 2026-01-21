USO rechaza los requisitos de Hitachi en Córdoba para sentarse a negociar el convenio colectivo

Archivo - Una concentración de protesta de trabajadores de Hitachi ante el Ayuntamiento de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato USO Córdoba ha expresado este miércoles su rechazo a los requisitos que ha planteado la dirección de Hitachi Energy al comité de empresa para sentarse a negociar, a partir del próximo marzo, el convenio colectivo y que pasan, entre otras medidas, por la desconvocatoria de la huelga prevista por los sindicatos.

A este respecto y a través de una nota, el sindicato ha recordado que la empresa también ha puesto como condición para retomar dicha negociación "la retirada de todas las demandas interpuestas" por los trabajadores contra la empresa en defensa de sus derechos. Además, "exige que durante la negociación no se presenten denuncias ni se realicen movilizaciones o paros, imponiendo lo que denomina 'paz social' y fijando como fecha más temprana de inicio de la negociación el día 2 de marzo".

La postura de USO ante estos requerimientos ha sido "clara y firme" ya que "la empresa no ha retirado ningún expediente sancionador e, incluso", después de las reuniones que se han celebrado, "ha seguido imponiendo sanciones". Por ello, USO no ve que haya "motivo alguno para retirar las demandas por vulneración de derechos fundamentales, incumplimientos de convenio e incumplimientos de la normativa laboral, y menos aún con 66 personas trabajadoras sancionadas".

Por ello, "si uno de los requisitos para sentarse a negociar el convenio es la retirada de dichas demandas", en USO entienden que "la empresa debe sentarse a negociar sin imponer esas condiciones", asegurando el sindicato que su disposición "siempre ha sido y será la de negociar, pero sin aceptar ningún tipo de condición previa que limite o condicione el derecho de las personas trabajadoras a una negociación colectiva justa y en igualdad de condiciones".