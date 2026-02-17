Valero afirma que la rebaja de peonadas "no es un privilegio, sino respuesta justa ante situación excepcional"

Archivo - El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero - IU - Archivo

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha valorado este martes la decisión del Consejo de Ministros de reducir las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario, una medida que "beneficia a miles de jornaleras y jornaleros que no han podido completar las jornadas exigidas a causa de los temporales y la paralización de campañas agrícolas".

En un audio, Valero ha reivindicado "el papel histórico de IU en la defensa del subsidio agrario como herramienta de justicia social, de cohesión territorial y de dignidad para el medio rural".

"Hoy es un día importante para el campo; la reducción de las peonadas aprobada por el Gobierno de coalición supone un alivio real para miles de jornaleros y jornaleras que, por culpa de los temporales y la paralización de campañas agrícolas, no han podido completar las jornadas exigidas para acceder al subsidio agrario", ha señalado Valero, quien ha apuntado que Izquierda Unida había pedido esa medida.

Ha añadido que se trata de familias trabajadoras que "dependen de ese ingreso para llegar a fin de mes, para sostener sus hogares y para poder seguir viviendo en sus pueblos", y, cuando el campo se para por causas extraordinarias, "lo justo es que el estado responda".

Ha indicado que Izquierda Unida lleva décadas defendiendo el subsidio agrario "frente a quienes lo han cuestionado o intentado recortar". "Siempre hemos dicho que es una herramienta de justicia social, de cohesión territorial y de dignidad para el medio rural, y hoy esa defensa histórica se traduce en una medida concreta que protege a la mayoría social trabajadora", ha señalado Valero.

Asimismo, ha querido dejar claro que la rebaja de peonadas, "por tanto, no es un privilegio, sino que es una respuesta justa ante una situación excepcional".