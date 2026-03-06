Valero exige a Moreno que "no agache la cabeza" y diseñe ayudas al campo y el transporte para afrontar el ataque a Irán

Archivo - El coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero en una imagen de archivo. - ALEX ZEA/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha reclamado este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno que "defienda a su gente y no agache la cabeza ante nadie", y en paralelo ha demandado al Gobierno andaluz que diseñe un plan de ayudas para sectores como el agrícola o pymes o la propia población en general por "el aumento de los costes energéticos" para afrontar las consecuencias económicas tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

"No puede volver a llegar tarde, como ocurrió tras la guerra de Ucrania", ha afirmado Valero en un audio remitido a los medios de comunicación, mientras ha advertido de que "agricultores y ganaderos andaluces miran con enorme preocupación" los efectos de ese ataque por cuanto "se está disparando el precio del gasóleo y de los fertilizantes".

"El campo teme volver a vivir lo que ya sufrió en 2022 con la guerra de Ucrania", ha advertido el también diputado de Sumar en el Congreso por la circunscripción de Málaga, antes de criticar que "mientras crece esta preocupación, el señor Moreno Bonilla prefiere justificar a Donald Trump".

Ha reprochado Valero a Moreno que su reacción ante el ataque a Irán y la negativa del Gobierno al uso de las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) por "desafortunada e indigna de quien representa a Andalucía".

El líder de IU Andalucía reprocha al presidente andaluz su "actitud servil y sumisa" por el hecho de optar por alinearse con Estados Unidos "en lugar de defender la soberanía, el derecho internacional y los intereses de nuestra tierra".

Ese comportamiento "tiene consecuencias muy reales", ha sostenido Toni Valero, quien ha señalado que ese coste económico "lo pagan nuestros agricultores, nuestras cooperativas y el mundo rural andaluz", ante la previsión de que este conflicto bélico "pueda verse golpeado por nuevas amenazas arancelarias a productos estratégicos como el aceite de oliva".

Además de "poner ya ayudas sobre la mesa", ha exigido a la Junta de Andalucía "que aplique de una vez la Ley de Cadena Alimentaria" por considerar que sería el instrumento legal que permitiría "inspeccionar y sancionar" a las grandes distribuidoras, a las que ha atribuido que "abusan de nuestros agricultores y ganaderos".