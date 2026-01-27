Valero (IU) apunta que una cuarta parte de los nuevos ocupados es andaluz: "Sienta bien el Gobierno de coalición"

Archivo - El coordinador regional de IU en Andalucía, Toni Valero, en una imagen de archivo. - IU - Archivo

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) - El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha remarcado este jueves que "uno de cada cuatro nuevos ocupados es andaluz" a partir los datos de la Encuesta de Población Activa que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) relativo al cuarto trimestre de 2025 y al ejercicio en su conjunto.

"Una demostración más de que las políticas del Gobierno de coalición sientan muy bien a Andalucía y benefician de manera directa al pueblo andaluz", ha proclamado Valero en una nota de audio remitida a los medios de comunicación.

La radiografía laboral que proporciona la EPA señala que en 2025 Andalucía incrementó sus ocupados en 138.300, mientras que en España ese aumento de los empleados fue de 605.400, por lo que el mercado laboral andaluz aportó un 22,8% del total nacional.

"Hoy las cifras nos han dado la razón", ha seguido afirmando.

El también diputado de Sumar en el Congreso por la circunscripción de Málaga ha lamentado encontrarse con "un PP que sigue sin desplegar políticas a la altura en este ámbito y que sigue sin ejecutar de manera significativa los recursos presupuestados en materia de empleo".

Ha inferido de estos datos que "necesitamos también en Andalucía a un Gobierno autonómico que tenga voluntad de contribuir a cerrar la aún existente brecha entre Andalucía y el conjunto del país en materia laboral".

Ha subrayado que la tasa de paro a nivel nacional "por primera vez en 17 años se coloca por debajo del 10% gracias a la creación de 605.000 ocupados más en 2025", para evocar entonces que "el Partido Popular votó en contra de la reforma laboral" con el argumento de que "iba a destruir miles de puestos de trabajo", así como el hecho de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "criticaba la subida del salario mínimo porque ponía en riesgo la creación de empleo en Andalucía".