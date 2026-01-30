Valero (IU) celebra la subida del Salario Mínimo Interprofesional que beneficiará a "casi medio millón de andaluces"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero. (Foto de archivo). - IU

LINARES (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, se ha congratulado este viernes de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acordada por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO), y ha destacado que, gracias a ella, "casi medio millón de andaluces van a ver cómo se les sube el salario".

El también diputado por Málaga del grupo Sumar en el Congreso ha valorado así, en una atención a medios en Linares (Jaén), el acuerdo alcanzado este pasado jueves entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, para subir el salario mínimo inteprofesional un 3,1% en este año 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Toni Valero ha defendido que "nos tenemos que felicitar todos" de este acuerdo, porque "casi medio millón de andaluces van a ver cómo se les sube el salario", según ha valorado para subrayar a continuación que se trata de personas empleadas "en los sectores más precarios" de la comunidad autónoma, como los sectores "agrícola, de servicios, de la hostelería" y el turístico, según ha enumerado.

El dirigente de IU ha sostenido que se trata de "una buena noticia" con la que "se demuestra que el Gobierno de coalición" del PSOE y Sumar "sienta muy bien a Andalucía".

Además, y al realizar estas declaraciones desde Linares, ha destacado que, "en el caso de la provincia de Jaén", esta subida del SMI repercute en "prácticamente un 20% de los trabajadores", de forma que "uno de cada cinco" empleados en dicho territorio "se va a ver beneficiado por esta subida, que sin lugar a dudas es también un empuje para el resto de salarios de las capas de trabajadores andaluces", ha añadido Toni Valero.

El coordinador de IU Andalucía ha concluido reivindicando que, "frente a quienes votan en contra de la subida de las pensiones" y "de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, hay un Gobierno de coalición que está haciendo muy buena política para trabajadores y trabajadoras andaluzas".