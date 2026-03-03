Valero (IU) cree que el Gobierno "se queda a medio camino" sin impulsar "una nueva política" de memoria democrática

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, atiende a los medios. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y diputado del grupo Sumar en el Congreso por la provincia de Málaga, Toni Valero, ha considerado este martes que el Gobierno "se queda a medio camino" con la reforma que ha impulsado en la reunión del Consejo de Ministros relativa a la Ley de Memoria Democrática, y ha lamentado que, con ella, no se lleva a cabo "una nueva política" al respecto.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el dirigente de IU Andalucía se ha pronunciado así después de que el Consejo de Ministros haya aprobado un real decreto-ley que, según ha explicado la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior, modifica la Ley de Memoria Democrática, "sobre el reconocimiento a personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia".

Según ha explicado la portavoz del Gobierno, "este texto viene a ampliar el marco temporal previsto inicialmente en la ley que reconocía estas indemnizaciones a personas entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977, hasta la entrada en vigor de la Constitución, el 29 de diciembre de 1978".

"De esta manera esperamos ampliar el efecto reparador de esta medida", según ha explicado Elma Saiz, que ha concretado igualmente que el plazo para presentar las solicitudes "será de un año, prorrogable por otro más por acuerdo del Consejo de Ministros".

Frente a esta iniciativa, Toni Valero ha aseverado que en IU no aceptan "ni el olvido ni la impunidad frente a los crímenes de agentes del Estado durante la transición" española a la democracia, y ha lamentado que "el Gobierno se queda a medio camino", porque "lo que presentan no es una nueva política de memoria democrática", sino "simplemente una enmienda a la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, "para ampliar indemnizaciones hasta diciembre de 1978, pero sólo en determinados supuestos".

De este modo, la reforma beneficia a quienes fueran víctimas en "un acto de defensa de la democracia antes de la entrada en vigor de la Constitución", pero "quedan excluidos muchos casos que no tendrán reconocimiento ni indemnización, como ocurre" con el de "los tres jóvenes de Almería torturados y asesinados por la Guardia Civil", según ha advertido Toni Valero.

El representante de IU ha denunciado que "eso genera una línea arbitraria en diciembre de 1978 que deja fuera a personas que también sufrieron crímenes por parte de agentes del Estado".

El diputado de Sumar ha explicado que desde su grupo han propuesto "una proposición de ley para ir más allá" y "abordar de verdad el reconocimiento de todas las víctimas de crímenes cometidos por agentes del Estado, sin ese corte artificial, sino hasta el fin de la transición, hasta diciembre de 1982 incluido".

Además, Toni Valero ha llamado a "afrontar también la necesaria reforma de la Ley de Víctimas del Terrorismo, para incorporar en igualdad de condiciones a las víctimas de crímenes de Estado". "No aceptamos quedarnos a medio camino", ha enfatizado el dirigente de IU antes de concluir que "la memoria democrática no puede ser selectiva ni limitada por una fecha".

No puede haber víctimas de primera y de segunda.