Valero (IU) denuncia la "hipocresía" de PSOE y PP apoyando unas salvaguardas agrícolas de Mercosur que son una "estafa"

Archivo - El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero - IU - Archivo

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha manifestado este miércoles que las cláusulas de salvaguardas agrícolas diseñadas para salvar el acuerdo con Mercosur que ayer aprobó el Parlamento Europeo son una "estafa, inaplicables y no sirven para evitar la competencia desleal".

En un audio, Toni Valero ha acusado a PP y PSOE de "hipocresía" por aprobar unas cláusulas de salvaguardas "que no protegen al campo ni a los consumidores". Ha señalado que ambos partidos "han tumbado" las enmiendas para proteger al campo europeo y ha criticado que "vendan como victoria una cortina de humo" ante un tratado que rechaza el sector agrario.

Ha indicado que socialistas y populares "han permitido que estos mecanismos sean vendidos como una victoria cuando no pasan de ser migajas: El Partido Popular aplaude el resultado como si fuese una gran defensa del campo europeo y el Partido Socialista guarda silencio cómplice ante un tratado que abre las puertas a más competencia desleal y presión sobre nuestros productores".

En su opinión, esto "no es protección real" ni "defensa de los intereses de la mayoría", sino que es una "capitulación ante el gran capital y los intereses globales, con salvaguardias insuficientes que no garantizan el sustento de nuestras explotaciones agrícolas ni frenan la entrada masiva de productos baratos que socavan nuestras economías locales".

Toni Valero ha insistido en que lo que hay que hacer con Mercosur es "pararlo".