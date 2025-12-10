Valero (IU) insta a Moreno a "ponerse por una vez del lado de los andaluces" y no del PP y apoye la condonación de deuda

Archivo - El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga. (Foto de archivo). - IU - Archivo

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado del grupo Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha emplazado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a "que se ponga por una vez del lado de los andaluces" y no de los "intereses" de su partido, el PP, y apoye la condonación de deuda autonómica impulsada por el Ministerio de Hacienda, de la que "Andalucía es, con diferencia, la comunidad más beneficiada".

Así lo ha trasladado el representante de IU en un audio remitido a los medios de comunicación al día siguiente de que el Consejo de Ministros aprobase este pasado martes en segunda vuelta el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común. Andalucía sería la comunidad más beneficiada con un montante de 18.791 millones de euros.

Toni Valero ha defendido que, en dicha reunión del Consejo de Ministros, el Gobierno de España "ha dado un paso fundamental para la condonación de más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica", y ha incidido en subrayar que "Andalucía es, con diferencia, la comunidad más beneficiada" con esta iniciativa por la que "casi 19.000 millones de euros dejarán de pesar" sobre sus "cuentas públicas".

El representante de IU ha subrayado que se trata de "una oportunidad histórica", y los "millones" de euros "en deuda y en intereses que ya no habrá que pagar deben servir para reforzar nuestra sanidad y educación públicas y la dependencia, y para ofrecer garantías de futuro a la juventud", de forma que es "una oportunidad para avanzar en el bienestar de nuestro pueblo".

"Por eso exigimos a Moreno Bonilla que deje de pensar en lo que le conviene a su partido y empiece a pensar en lo mejor para Andalucía, que se ponga por una vez del lado de los andaluces", ha abundado el dirigente de IU, que en esa línea ha criticado que el presidente de la Junta "nunca elige a Andalucía", sino que "siempre elige ponerse de parte de los intereses" del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "pero nunca antepone lo mejor para nuestra gente".

De este modo, Toni Valero ha concluido aseverando que "Andalucía tiene una oportunidad para reforzar los servicios públicos" con esta condonación de deuda, y "el pueblo andaluz va a estar mirando si Moreno Bonilla lo hace, o sigue haciendo caja con la sanidad pública".