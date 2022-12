Valero (IU) pide a Moreno que "se remangue" y acepte las enmiendas que "todavía pueden mejorar el presupuesto"

JAÉN, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha pedido al presidente de la Junta que "se remangue" y acepte las enmiendas de grupos como el de Por Andalucía que "todavía pueden mejorar" los presupuestos andaluces para 2023 porque hasta ahora, según el dirigente popular, lo único que ha hecho Juanma Moreno, son reuniones de "postureo" con los grupos de la oposición.

"Los presupuestos de la Junta pueden mejorarse, hay una oportunidad política por la vía de enmiendas", ha dicho Valero en rueda de prensa en Jaén, al tiempo que se ha mostrado confiado en que "prime la responsabilidad y no se aplique el rodillo parlamentario sino que primen las necesidades que pueden ser resueltas en este caso con enmiendas desde Por Andalucía".

El coordinador general de IU Andalucía ha acusado al PP en el Gobierno andaluz de "maltratar" a los ayuntamientos con políticas que están "más que caducadas". "Moreno Bonilla está replicando el mismo modelo que tenía Rajoy con las comunidades autónomas" y esto implica dejar a los ayuntamientos en "la absoluta estacada".

Asimismo, ha criticado a la Junta de Andalucía por "no aprobar aprueba ni un solo plan de empleo propio", por incumplir la Ley de la Patrica y por no adecuar la financiación de los planes del empleo agrario a la subida de precios que se está dando, y todo ello cuando "la Junta ha recibido en los últimos años más de 11.000 millones de transferencias extraordinarias, más que justificadas". Frente a ello, ha apuntado que la Junta "apenas ha dado once millones de euros, el 0,1 de lo que ha recibido, a los ayuntamientos".

"Difícilmente se puede hablar de cambio de modelo productivo cuando no hay políticas activas de empleo, cuando no se afronta la emergencia climática, cuando se infrafinancia a las universidades y cuando no se invierte suficiente en investigación, desarrollo e innovación", ha dicho el dirigente de IU.

Por último, Valero ha mostrado el apoyo de su formación al personal sanitario que "está peleando por lo que es un derecho de todos, que es el derecho a la salud y que está vulnerando el PP con sus recortes".