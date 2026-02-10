Valero (IU) respalda la apuesta por "frentes amplios" desde la izquierda para "estar a la altura del momento histórico"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, y el candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba. (Foto de archivo). - IU

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y diputado nacional de Sumar por Málaga, Toni Valero, ha defendido que "apostar por frentes amplios es estar a la altura del momento histórico, y transformar este país requiere el concurso de todos".

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', consultado por Europa Press, el dirigente de IU Andalucía ha venido así a respaldar el proyecto de alianza de izquierda entre IU, Movimiento Sumar, Comunes y Más Madrid, que el próximo 21 de febrero celebrará un acto en Madrid para mostrar su voluntad de confluir juntos y sentar las bases para una nueva coalición a las próximas elecciones generales.

"La gente quiere una izquierda que pase a la acción", ha añadido Toni Valero al hilo de esta coalición de partidos de izquierda por el que apuesta el coordinador federal de IU y antecesor suyo al frente de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo.

En la misma línea, el secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA) y candidato de la coalición Por Andalucía para las próximas elecciones andaluzas, Ernesto Alba, ha defendido en la misma red social que "hay que construir colectivamente, de forma unitaria y sin cometer los mismos errores".

"El objetivo es claro, Frente Amplio para ampliar derechos, aglutinar fuerza y frenar al fascismo", ha añadido el dirigente comunista, que ha subrayado su apuesta por la coalición de IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar "como columna vertebral para generar esperanza".

El diputado del grupo Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado, que procede de Podemos, se ha pronunciado también en las últimas horas, y tras el resultado de las elecciones aragonesas --que han dejado a Podemos sin representación en las Cortes de Aragón, mientras que la candidatura conjunta de IU y Movimiento Sumar ha logrado mantener un diputado--, a favor de la unidad en el ámbito de la izquierda.

Así, en un apunte en su cuenta de 'X' este pasado lunes, el parlamentario cordobés indicaba que desconoce "la receta exacta de lo que hay que hacer desde nuestro espacio, y no me creo a nadie que asegure saberla". "Pero sí que tengo claro que la división penaliza, que no hay excusa que justifique que nuestra gente tenga que elegir entre tres o más opciones", apostillaba para concluir su comentario con el mensaje "a partir de ahí pensamos".

En Andalucía, IU, Movimiento Sumar Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz han acordado concurrir en coalición a las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán en este año 2026, bajo la marca de 'Por Andalucía', la misma en torno a la que en los anteriores comicios de 2022 se alinearon dichos tres partidos --aunque entonces fue Más País Andalucía en vez de Movimiento Sumar, la formación en la que actualmente se referencia dicha organización--, además de Verdes-Equo, Podemos Andalucía y Alianza Verde.

De este modo, Podemos Andalucía se ha desmarcado, al menos hasta ahora, de dicha coalición electoral para la cita de 2026, y ha elegido en un proceso de primarias internos a su parlamentario Juan Antonio Delgado como candidato a la presidencia de la Junta, condición que también ostenta, por el lado de Por Andalucía, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.

Al margen de estas candidaturas se sitúa, también en el ámbito de la izquierda andaluza, la de Adelante Andalucía que encabeza su parlamentario por Cádiz José Ignacio García.