Valero (IU) señala en redes a los diputados andaluces de PP y Vox que "han votado en contra del 'decreto Mari Carmen'"

Tuit del coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, señalando a los diputados andaluces de PP y Vox que han rechazado los decretos sobre vivienda. - CUENTA TONI VALERO EN X

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y diputado nacional de Sumar por Málaga, Toni Valero, ha difundido desde su cuenta en la red social X las fotos de los diputados andaluces de PP y Vox que han votado en el Congreso "en contra del 'decreto Mari Carmen'".

Toni Valero ha compartido este conjunto de fotografías de los diputados andaluces de PP y Vox después de que ambos grupos hayan votado, junto con los representantes de Junts, en contra de la convalidación de los dos decretos-leyes que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes con medidas en materia de vivienda y que, de este modo, han quedado derogados al no contar con el respaldo suficiente para su convalidación.

Junto con las fotografías de los referidos diputados --en recuadros sombrados de color azul si son del PP o de verde si son de Vox--, desde IU Andalucía han compartido el mensaje "Hay que señalarlos", mientras que Valero ha afeado a dichos diputados que "ellos han elegido rentismo".

En clave provincial, IU Málaga ha compartido desde su cuenta en X un cuadro de fotos equivalente al difundido por el partido a nivel andaluz, aunque señalando en concreto a los diputados de PP y Vox elegidos por la circunscripción malagueña.

"O con la gente o con los especuladores. Estos son los diputados de Málaga en el Congreso a los que les da igual nuestras vidas", han escrito desde IU en dicho mensaje en el que han mostrado las fotografías de "los diputados por Málaga que han votado 'no' a los decretos 'Maricarmen'".