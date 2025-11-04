Valero (IU) urge al Gobierno medidas ante la "expansión" de la dermatosis nodular contagiosa en el ganado bovino

Archivo - El coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, a su llegada a una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 13 de febrero de 2024, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID/SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) ha manifestado este martes, a través de su diputado en el grupo de Sumar y coordinador general en Andalucía, Toni Valero, su "profunda preocupación" ante la propagación de la Dermatosis Nodular Contagiosa en Cataluña, "especialmente en la provincia de Girona, donde ya se han sacrificado más de dos mil reses".

Esta enfermedad vírica, que afecta al ganado bovino y se transmite por insectos vectores, ha generado "graves consecuencias económicas y sociales" para el sector ganadero, que se ha visto "obligado a asumir restricciones severas, campañas de vacunación urgente y el vaciado sanitario de explotaciones", según ha detallado IU en una nota.

Toni Valero ha denunciado la "falta de previsión y coordinación" entre administraciones, señalando que "el virus ya se encontraba presente en el sur de Francia meses antes del brote en España, sin que se hubiesen reforzado las medidas de vigilancia ni adquirido vacunas de forma preventiva".

Para Valero, "esta negligencia ha dejado a muchas explotaciones familiares en una situación de vulnerabilidad extrema, sin cobertura por parte de los seguros agrarios, que no contemplan esta enfermedad emergente".

Por ello, y a través de una pregunta remitida al Gobierno central, Valero ha exigido una respuesta "inmediata y eficaz" que incluya "la ampliación de las zonas de restricción y vacunación en función del riesgo epidemiológico, el refuerzo de los mecanismos de alerta temprana y coordinación transfronteriza, y la dotación de recursos específicos para frenar la transmisión del virus".

Asimismo, ha reclamado una "revisión urgente" del sistema de seguros agrarios para "garantizar la protección de las explotaciones ante enfermedades emergentes como la dermatosis nodular contagiosa".

La situación ha sido calificada como "crítica" y ha requerido una "actuación decidida" por parte de las administraciones públicas. Para IU, "no se puede permitir que miles de familias ganaderas queden desamparadas ante una crisis sanitaria que pone en riesgo su sustento y el futuro del sector".

La organización de izquierdas ha asegurado que "permanecerá vigilante y continuará exigiendo medidas concretas para proteger al campo andaluz y al conjunto del sector ganadero".