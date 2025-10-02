Valero rechaza el nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos que "saquea al Sáhara y desprotege a la ciudadanía"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en rueda de prensa. Imagen de archivo. - IU MÁLAGA

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha criticado el acuerdo comercial que la Comisión Europea pretende establecer con Marruecos, al considerar que "desprotege a la ciudadanía y saquea los recursos del Sáhara".

Así lo ha manifestado Valero en un audio remitido a los medios, en el que ha sido tajante al afirmar que el acuerdo "vulnera la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), perjudica a los consumidores y atenta directamente contra los agricultores españoles". En este sentido, ha denunciado que "la Comisión Europea se alinea con los intereses de la agroindustria y permite que Marruecos continúe explotando los recursos del pueblo saharaui".

En este contexto, ha subrayado que no aceptarán "que se vuelva a traer un acuerdo ya tumbado por los tribunales europeos, cuyo único objetivo es favorecer a las grandes multinacionales en detrimento de los consumidores europeos, de la agricultura social y profesional, y que incentiva el expolio al pueblo saharaui por parte de Marruecos".

Por todo ello, Valero ha insistido en que "España debe posicionarse en contra de este acuerdo, patrocinado por una Comisión Europea de mayoría conservadora, a la que poco le importa el futuro del sector agrario español y aún menos el respeto al derecho internacional".