Vandalizan lápidas y roban material de mantenimiento y ornamental en el cementerio de Pulianas (Granada)

Cementerio de Pulianas. - FB JOSÉ ANTONIO CARRANZA

PULIANAS (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

El cementerio de la localidad granadina de Pulianas ha sido objeto en los últimos días de actos vandálicos en los que se han visto afectadas lápidas de distintos enterramientos y se han roto maceteros. Además, ha habido robos de algunos elementos decorativos, así como de material de mantenimiento.

Así lo ha dado a conocer a Europa Press el alcalde de la localidad, José Antonio Carranza, que ha detallado que la Policía Local apunta a que se trataría de un caso de vandalismo, toda vez que se han visto afectadas por destrozos entre cinco y diez lápidas, así como tres o cuatro maceteros que también han sido rotos.

De otra parte, el regidor también ha apuntado a algunos robos, ya que se han llevado del camposanto varias latas de pintura del servicio de mantenimiento. También han desaparecido tres figuras ornamentales de cristos crucificados de bronce de las que van adheridas a las lápidas.

Carranza ha señalado que estos hechos han ocurrido "en los últimos días" y ha recordado que hace dos años se produjeron sucesos vandálicos similares en el cementerio municipal que finalmente cesaron gracias al incremento de la vigilancia en las instalaciones.

En este sentido, el alcalde ha adelantado a Europa Press que la intención del Ayuntamiento de este municipio del Área Metropolitana de Granada es la de instalar un sistema de videovigilancia en el camposanto para lo cual se pretende destinar una partida económica en los Presupuestos de 2027.