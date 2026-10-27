Dos detenidos por robar objetos de valor sentimental y 120 barandillas del cementerio de Almodóvar del Río (Córdoba)

Inspección de la Guardia Civil en un establecimiento de compra de metales y chatarrería donde han localizado 120 barandillas ornamentales sustraídas del cementerio de Almodóvar del Río. - GUARDIA CIVIL

ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por el robo de objetos y 120 barandillas ornamentales de las lápidas del cementerio de Almodóvar del Río (Córdoba). Los hechos han tenido una importante repercusión social entre los vecinos, debido al valor sentimental de los objetos sustraídos.

Según ha informado la Benemérita, el responsable municipal del cementerio presentó la denuncia tras los daños ocasionados en numerosos enterramientos. La investigación determinó que los presuntos autores habían accedido al recinto escalando el muro perimetral para, posteriormente, sacar los efectos por encima del mismo.

Paralelamente, los agentes inspeccionaron los establecimientos de compra de metales y chatarrerías de la zona y localizaron 120 barandillas ornamentales sustraídas, que después fueron recuperadas.

Tras ello, la Guardia Civil ha confirmado la identidad de los presuntos autores y ha podido detenerlos en la vía pública. Tanto las diligencias instruidas, como los detenidos y objetos recuperados, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.