Un vecino de Adamuz rescata a 15 personas con su quad tras el accidente de tren:"No soy un héroe, solo un ciudadano"

Gonzalo Sánchez, una de las personas que acudió a socorrer tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ocurrido este domingo, ayudó a rescatar a hasta 16 personas atrapadas en una zona de difícil acceso del tren, donde todo era "un amasijo de hierro". Sánchez, que insiste en que "no soy un héroe, solo un ciudadano", permaneció en el lugar desde las 20,30 hasta las 3,00 horas, utilizando su quad y su coche para sacar a los afectados.

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que a su llegada rompió las vallas para permitir la entrada de los equipos de rescate y acceder al tren. Ante la imposibilidad de utilizar vehículos convencionales, decidió adentrarse en la zona con su quad para ayudar a los atrapados.

Una de las primeras personas a las que socorrió fue un joven llamado Hugo, a quien cargó a sus espaldas desde el tren hasta su vehículo y acogió en su casa, donde le curó una herida en la cabeza hasta que llegaron su padre y su tía. En este contexto, Sánchez ha explicado que, combinando el uso de su quad y su coche, asistió a un total de 16 víctimas. Sin embargo, solo Hugo se quedó en su hogar, ya que el resto se encontraban en mejores condiciones y fueron trasladados al punto habilitado para tomar transporte hacia sus localidades.

En este contexto, González ha subrayado que "no soy ningún héroe, simplemente un ciudadano que estaba allí y tenía un vehículo para acercarse a la zona, lo puse en funcionamiento, nada más". "Solo fui un colaborador, al igual que todo el pueblo de Alamud, que se ha volcado", ha valorado, toda vez que ha destacado que "ha sido una labor magnífica por todos lados, y todos los pueblos de la comarca se han volcado en la ayuda".