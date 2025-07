Vecinos de Cazorla (Jaén) se concentran ante el Parlamento andaluz para exigir un centro de salud en el casco urbano

JAÉN 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 vecinos de Cazorla (Jaén) se han desplazado a Sevilla para concentrarse ante el Parlamento andaluz para exigir a la Junta de Andalucía un centro de salud en el casco urbano y que el Hospital de Alta Resolución (HARE) funcione al cien por cien.

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, que ha secundado la protesta ha indicado que lo que ocurre con Cazorla es "el derrumbe total de la sanidad pública en Andalucía a manos de la empresa de derribos Juanma Moreno Sociedad Anónima".

Latorre ha valorado la importancia de las protestas que se están desarrollando en las últimas semanas en Cazorla, Andújar o Alcaudete. "Cazorla y la provincia de Jaén le están mostrando el camino al resto de la ciudadanía andaluza. Ante el desmantelamiento de la sanidad, no hay que callarse ni resignarse. Hay que decirle alto y claro a Juanma Moreno que con la sanidad no se juega ni se hace negocio", ha dicho el dirigente socialista.

"No se puede quitar un centro de salud a un municipio turístico con 7.000 habitantes, no se puede condenar a sus vecinos a caminar dos kilómetros por una carretera sin arcén y no se puede tener un Hospital funcionando al 20 por ciento", ha dicho Latorre.

Por su parte, el alcalde de Cazorla, José Luis Olivares (PSOE), ha apuntado que el pueblo de Cazorla ya avisó de que si no había avances en la restitución del centro de salud, se desplazarían a Sevilla, lo que ha ocurrido. "Estamos aquí acompañando a la Plataforma para visualizar el atentado que se ha cometido contra Cazorla, quitando servicios esenciales de salud y sacando la atención primaria del casco urbano a casi tres kilómetros de distancia", ha manifestado Olivares.

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento "ha tratado de sentarse y de poner soluciones encima de la mesa", pero que la Junta "no parece estar por la labor", puesto que la consejera pidió unos terrenos para construir un centro de salud, el Ayuntamiento le puso a disposición "los mejores terrenos que tenemos" y la Junta los ha rechazado.

"Hay que tener en cuenta que en los municipios pequeños, tener parcelas de 1.700 metros no es fácil. Éstos son adecuados, tienen unas deficiencias que vamos a subsanar, pero la Junta se niega a todo, todo le parece mal", ha dicho el alcalde.

En este punto, ha instado a la Junta a que "diga claramente si es un tema técnico o político", porque a la gente de Cazorla "ya no les van a engañar". "Que nos digan si han tomado la decisión política unilateral de cerrar el centro de salud y sacarlo del casco urbano. Si es así, que lo digan ya porque esto no es una decisión técnica y lo vamos a seguir peleando para poder revertir esta situación", ha concluido el alcalde.