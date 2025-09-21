Vecinos denuncian la "inseguridad" en Campo de la Verdad, tras el "robo a punta de pistola" en una asociación

Archivo - Una casa de Campo de la Verdad - AV GUADALQUIVIR DEL CAMPO DE LA VERDAD-FRAY ALBINO

CÓRDOBA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación cultural y vecinal peña cordobesa La Ventana ha denunciado este domingo "la creciente inseguridad" que está sufriendo el barrio del Campo de la Verdad de Córdoba.

Según un comunicado remitido por la asociación, la pasada madrugada de este domingo 21, sobre la 1,00 horas, un "individuo encapuchado llegó en patinete y, a mano armada, es decir con pistola, irrumpió en el bar de nuestra asociación mientras varios socios se encontraban en el interior" y exigió todo "el dinero, generando una gran situación de miedo e indefensión entre los presentes".

"Este grave suceso se suma a otro robo ocurrido a primeros de mes en la vivienda de una vecina de edad avanzada, justo al lado, a la que accedieron saltando a su casa", según la asociación, que ha apuntado que estos hechos "reflejan una preocupante falta de seguridad en nuestro barrio, que afecta tanto a vecinos como a entidades sociales".

Por todo ello, ha reclamado "medidas urgentes que garanticen la seguridad de los vecinos y vecinas del Campo de la Verdad".