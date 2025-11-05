Vecinos de Las Moreras de Córdoba ven "urgente" el Plan Integral de Rehabilitación para "no convertirse en gueto"

Un piso de vecinos de Las Moreras de Córdoba con goteras tras las últimas lluvias. - ASOCIACIÓN DE VECINOS LA VOZ DE LAS MORERAS

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos de la Voz de Las Moreras de Córdoba ha criticado este miércoles "una vez más y no sabemos cuántas van ya, la degradación bestial que vive Las Moreras", de modo que ven "urgente" la puesta en marcha de un Plan Integral de Rehabilitación, puesto que "nos van a convertir en el gueto de Córdoba".

Así lo ha lamentado en una nota la asociación, que ha reprochado "el pasotismo total del Ayuntamiento, la Junta y de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)", a lo que ha agregado que "el patrimonio municipal de este barrio se encuentra abandonado y vandalizado".

Según los vecinos, "el Consistorio del PP con el alcalde, José María Bellido, a la cabeza demuestra una vez más que en Córdoba hay barrios de primera y de segunda", al tiempo que han advertido de que "la Agencia de Vivienda de la Junta de Andalucía tiene el parque de vivendas abandonado a la suerte".

Al respecto, el presidente de la Asociación, Francisco Zamora, ha solicitado "una reunión de trabajo conjunta con las administraciones implicadas", y le gustaría que "el alcalde tomara las riendas de esta situación y saque al barrio del pozo en el que nos encontramos actualmente".

Otra de las denuncias que ha hecho es "la eliminación del centro de Educación de Adultos, así como la disminución de trabajadores sociales en el barrio o que la Policía no esté en las calles de Las Moreras", de forma que "la desatención del barrio se ve y se siente apenas pisarlo", han apostillado.

Además, han enfatizado que "los problemas son de fondo, llevan años y la solución a muchos de ellos pasa por un trabajo en conjunto entre todas las administraciones públicas". "Las dificultades son muchas y los vecinos nos sentimos abandonados", han relatado.

Por ello, desde la asociación han insistido en "la necesidad de que se ponga en marcha una actuación urgente en un barrio que está totalmente dejado", citando como ejemplo que "tras las últimas lluvias las cubiertas de los bloques no están en condiciones y los pisos terceros se inundan de las goteras, llegando a salir agua por los enchufes y las aguas fecales salen por los bajos de los bloques".