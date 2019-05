Velasco ciñe la renuncia de la secretaria de Universidades a "cuestiones personales" tras ejercer un "magnífico trabajo"

Publicado 17/05/2019 13:42:34 CET

SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha lamentado este viernes la renuncia que, "motu proprio", ha solicitado Pilar Ariza de su cargo como secretaria general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía, que obedece a "cuestiones personales", y ha valorado el "magnífico trabajo" que, a su juicio, ha desempeñado durante los "tres meses" que ha ocupado dicho cargo, en los que ambos han estado "alineados".

Así lo ha apuntado el consejero a preguntas de los periodistas en una atención a medios en el Rectorado de la Universidad de Sevilla antes de presidir una reunión del Consejo Andaluz de Universidades.

Tras trascender la noticia de esta renuncia de la secretaria general de Universidades, Velasco ha explicado que Pilar Ariza "tiene proyectos personales de investigación a los que ha tenido que renunciar durante estos tres meses", y ella le "ha comunicado que querría dejar la Secretaría General" de Universidades.

El consejero ha indicado que se quedó "triste" por dicha decisión de Ariza, porque "estaba muy contento con la labor que ha desarrollado", y en esa línea ha valorado que es "una mujer muy competente profesionalmente, muy trabajadora", y con la que estaba "alineado". "Pero, en ocasiones, en la vida hay cuestiones personales que son relevantes y que llevan a uno a tomar una decisión", ha comentado Velasco.

De esta manera, el consejero ha querido dejar claro que esta renuncia no tiene "absolutamente nada que ver" con la reciente reunión que la directora general de Universidades, Inmaculada Ramos, mantuvo con el Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios de Andalucía, y el asunto de la bonificación de las tasas de matrículas universitarias.

A ese respecto, ha aseverado que la bonificación al 99% de las matrículas universitarias para alumnos que aprueben que acordó el anterior Gobierno socialista de Susana Díaz "se va a mantener durante toda la legislatura", y "no va a haber ni un solo cambio respecto a esa posición". Además, ha indicado que "el coste de los créditos va a permanecer constante para el próximo curso académico".

En esa línea, ha indicado que "es faltar a la verdad" lo manifestado este jueves por la secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, acerca de que, en dicha reunión, "la directora general les trasladó a los representantes de los estudiantes que, aunque en el Presupuesto aparezca la partida de las bonificaciones en las matrículas universitarias para los chavales que aprueban, este Gobierno (de PP-A y Ciudadanos), no comparte la gratuidad de la universidad pública y, después, habrá una modificación presupuestaria para eliminar esa bonificación gratuita que tienen los estudiantes cuando aprueban".

"Eso es faltar a la verdad", ha enfatizado el consejero, quien ha insistido en que la reunión con los alumnos "fue estupenda, transparente, muy participativa por parte de los alumnos, y allí se les reafirmó" a los representantes estudiantiles que "el tema de las tasas es intocable".

También ha negado que exista división en el seno del Consejo de Gobierno andaluz por el asunto de la bonificación de las matrículas. "Absolutamente no, es un tema cerrado", ha aseverado Velasco, quien ha agregado que esa cuestión la "sacan los partidos de la oposición dentro del legítimo juego democrático para intentar manchar la imagen del Ejecutivo en este punto, pero lo he confirmado y reconfirmado más de diez veces, y no hay ningún cambio en esta cuestión", ha zanjado.

"PURA CASUALIDAD" DOS SALIDAS DE LA CONSEJERÍA EN CORTO ESPACIO

De igual modo, el consejero ha comentado que ha sido "pura casualidad" que la "renuncia" de la secretaria general de Universidades se haya producido apenas unos días después del "cese" de Isabel Álvarez como directora general de Fondos Europeos, puesto también vinculado a su Consejería para el que "todavía no" se ha elegido sustituto, según ha confirmado Velasco, quien ha reiterado que se está llevando a cabo "una búsqueda muy activa" para materializar ese relevo, y "en próximos días tendremos noticias", según ha avanzado.

Según Velasco, dichas dos salidas en el seno de la Consejería son "completamente independientes", y "no tienen nada que ver una renuncia con un cese". Sobre el caso de la exdirectora general de Fondos Europeos, ha apuntado que es una persona "profesionalmente muy competente en materias de fondos europeos", pero "no estaba orientando el trabajo como creo que debería llevarse a cabo, y como no era posible llegar a un acuerdo con ella, la única opción que tenía era la decisión de cesarla", según ha indicado.

"En el caso de Pilar Ariza ha sido ella, 'motu proprio', la que ha querido dejar el puesto", según ha reiterado el consejero, quien ha concluido manifestando que "ha sido pura casualidad que se hayan concatenado estos hechos en tan poco espacio de tiempo, pero son absolutamente independientes".