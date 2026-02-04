A la venta las entradas para Warcry y Angelus Apatrida en el 45º Festival de la Guitarra de Córdoba

Archivo - Teatro de la Axerquía. - IMAE - Archivo

CÓRDOBA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ya tradicional noche del metal en el Festival de la Guitarra de Córdoba tendrá como protagonistas en esta 45º edición a Warcry y Angelus Apatrida en un concierto doble en el Teatro de la Axerquía cuyas entradas han salido a la venta este miércoles.

Tal y como ha indicado el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) en una nota, los asturianos Warcry llegan a Córdoba con su único concierto en Andalucía y junto a los albaceteños Angelus Apatrida, la banda de 'trash metal' imprescindible dentro del metal europeo contemporáneo. Ambas bandas cuentan con 25 años de actividad trascendiendo fronteras y participando en los principales festivales y escenarios del mundo.

El IMAE anunció el pasado martes el avance de la programación de la 45º edición del Festival de la Guitarra, una edición especial por su carácter antológico que ofrece una agenda cultural propia en torno a la guitarra a lo largo de diez días con una notable diversidad de conciertos, espectáculos, formaciones, conferencias y otras actividades para todos los públicos.

La venta de entradas, que comenzó el pasado jueves, ha tenido una gran acogida por parte del público, demostrando el respaldo a este histórico festival que se celebrará del 1 al 11 de julio en Córdoba. Los Teatros de Córdoba, gestionados por el IMAE, acogerán artistas del indie, rock, pop, flamenco y clásica, con el objetivo de acercar la cultura a todos los públicos.

Un total de diez conciertos del 45º Festival de la Guitarra ya cuentan con las entradas disponibles en la web y en taquilla del Gran Teatro, a los que próximamente se sumarán nuevas confirmaciones. La programación al completo puede consultarse en la web del Festival.

Las entradas para todos los espectáculos y conciertos del Festival de la Guitarra de Córdoba están disponibles en 'teatrocordoba.es/festival-guitarra-cordoba/', en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario especial para los días de festival y en la app IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.