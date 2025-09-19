Las ventas de la industria disminuyen en Andalucía un 2,6% en julio

Archivo - Imagen de archivo de varios operarios trabajando en una fábrica de vehículos. - MARTA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ - EUROPA PRESS - ARCHIVO

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se redujo en Andalucía un 2,6% en julio respecto al mismo periodo del año anterior, 4,5 puntos de diferencia con la media nacional, que fue del 1,9%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Madrid (+11,3%), Canarias (+7,6%) y Galicia (+6,9%) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en julio, mientras que en el lado contrario se sitúan Asturias, Baleares y Castilla y León con las caídas más grandes de un 16,9%, 8% y un 3,1%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 1,6% en Andalucía, dos puntos de diferencia con la media nacional (0,4%).

A nivel nacional, la cifra de negocios de la industria subió un 1,9% en julio en relación al mismo mes de 2024, tasa 1,7 puntos inferior a la de junio. Con el ascenso del séptimo mes del año, las ventas de la industria encadenan dos meses de incrementos interanuales después de que en junio subieran un 3,6%.

Los mayores descensos interanuales de la facturación en el séptimo mes del año se registraron en las coquerías y el refino de petróleo (-8,1%), metalurgia (-6,3%) e industria del cuero y el calzado (-3,2%).

Por contra, los mayores ascensos interanuales se los anotaron la reparación e instalación de maquinaria y equipo (+15,3%), industria del tabaco (+14,6%) y la fabricación de elementos metálicos para la construcción (+14,1%).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 1,3% interanual en julio, seis décimas menos en junio. Con este repunte, se acumulan tres meses de incrementos interanuales consecutivos en la serie corregida.

En los siete primeros meses del año, la facturación de la industria subió una media del 0,4%, destacando el incremento de las ventas de la industria del tabaco (+11,2%) y el retroceso de las coquerías y el refino de petróleo (-10,5%).