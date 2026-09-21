Las ventas de la industria mejoran en Andalucía un 6,5% en julio

Archivo - Imagen de archivo de una empresa industrial. - CAIB - Archivo

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se elevó en Andalucía un 6,5% en julio respecto al mismo periodo del año anterior, 2,4 puntos más que la media nacional, que fue del 4,1%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cifra de negocios de la industria aumentó en todas las comunidades autónomas en julio con Murcia (15,8%), Castilla-La Mancha (9%) y Comunitat Valenciana (7,7%) a la cabeza, excepto en Aragón en donde el índice cayó un 3,3% y en Madrid con una reducción del 0,3%.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 9,4% en Andalucía, 5,1 puntos de diferencia con la media nacional (4,3%).

DATOS NACIONAL

La cifra de negocios de la industria subió un 4,1% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa más de cinco puntos inferior a la de junio, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de julio, las ventas de la industria encadenan cuatro meses de ascensos interanuales consecutivos tras los repuntes de marzo (10%), abril (11,4%), mayo (3,3%) y junio (9,3%).

Los mayores ascensos interanuales por actividades se los anotaron las coquerías y el refino de petróleo (46,9%), la industria del tabaco (28,9%) y la fabricación de ordenadores, equipos periféricos y telecomunicaciones (28,9%).

Por contra, los mayores descensos interanuales de la facturación en el séptimo mes del año se registraron en la construcción naval, ferroviaria, aeronáutica y espacial y de vehículos de combate (-12,2%), la fabricación de elementos metálicos para la construcción (-11,5%) y la fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos (-10,1%).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 4,2% interanual en julio, tasa 1,2 puntos inferior a la del mes previo y con la que se suman también cinco meses consecutivos de incrementos.

En los siete primeros meses del año, las ventas de la industria subieron una media del 4,3%, destacando los aumentos en coquerías y refino de petróleo (36,7%) y en la fabricación de ordenadores, equipos periféricos y de telecomunicaciones (33,1%).

LAS VENTAS BAJAN UN 1,5% MENSUAL

En tasa mensual (julio sobre junio) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se desplomó un 1,5%, encadenando tres meses consecutivos en tasas negativas.

Por destino económico de los bienes, los de consumo duradero (0,6%) y los de consumo no duradero (0,2%) presentaron tasas mensuales positivas, frente a las caídas en bienes de equipo (-3,8%), energía (-0,3%) y bienes intermedios (-0,2%).

LA FACTURACIÓN DE LA INDUSTRIA SUBE EN 13 CCAA

De acuerdo con el INE, la cifra de negocios de la industria aumentó en julio en tasa interanual en 13 comunidades autónomas, se mantuvo estable en dos y disminuyó en otras dos.

Los mayores incrementos se produjeron en Murcia (15,8%), Castilla-La Mancha (9,0%) y Comunidad Valenciana (7,7%), mientras que los únicos descensos de la facturación se registraron en Aragón (-3,3%) y Comunidad de Madrid (-0,3%). Por su parte, en Extremadura y Baleares las ventas se mantuvieron sin cambios respecto a julio de 2025.