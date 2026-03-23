Las ventas del sector servicios aumentan en Andalucía un 3,1% en enero

Archivo - Un camarero saca las sillas de la terraza en Sevilla en imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Andalucía aumentó su facturación un 3,1% el pasado mes de enero respecto al mismo periodo del año anterior, 2,9 puntos más que la media nacional, que fue del 0,2%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

País Vasco (+3,8%), Aragón (+3,7%) y Murcia (+3,1%) fueron las que registraron mayores subidas en enero, mientras que en el lado contrario se sitúan Madrid, Galicia, y Asturias con las caídas más grandes de un 2,9%, 2,3%, y un 0,6%, respectivamente.

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 3,1% en Andalucía, 2,9 puntos más que la media nacional (0,2%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,3% en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Castilla-La Mancha que registró una caída del 0,1%.

DATOS NACIONAL

El sector servicios registró un aumento de su facturación del 0,2% en enero en relación al mismo mes de 2025, tasa seis puntos inferior a la del mes anterior y la más moderada desde junio de 2024.

Con el avance de enero, las ventas del sector servicios encadenan 22 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio recortó sus ventas un 1% en el primer mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 2,4% más que en igual mes de 2025.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 1,6% en enero en tasa interanual, porcentaje 3,1 puntos inferior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 22 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (enero de 2026 sobre diciembre de 2025), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, se hundieron un 1,2%, su mayor retroceso mensual desde junio de 2024, cuando también cayeron un 1,2%.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,1% en el primer mes del año respecto a enero de 2025, tasa una décima superior a la registrada en diciembre. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.