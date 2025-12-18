Las ventas del sector servicios aumentan en la región andaluza un 3% en octubre

Archivo - Un camarero coloca sillas de una terraza en imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Andalucía aumentó su facturación un 3% el pasado mes de octubre respecto al mismo periodo del año anterior, 1,7 puntos menos que la media nacional, que fue del 4,7%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Navarra (+7,4%), La Rioja (+7,2%) y Aragón (+6,5%) fueron las que registraron mayores subidas en octubre, mientras que en el lado contrario sólo Galicia obtuvo datos negativos, con un -0,4%

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 3,2% en Andalucía, 1,5 puntos menos que la media nacional (4,7%). Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación de un 0,9% más en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior. La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas.

A nivel nacional, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 4,7% en octubre en relación al mismo mes de 2024, tasa más de tres puntos inferior a la del mes anterior.

Con el avance de octubre, las ventas del sector servicios encadenan 19 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 4,3% en el décimo mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 5,4% más que en igual mes de 2024.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 3,7% en octubre en tasa interanual, porcentaje 1,7 puntos inferior al de septiembre. Con este repunte, la serie corregida también encadena 19 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (octubre sobre septiembre), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, bajaron un 0,9%, su mayor caída mensual desde agosto de 2024.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,2% en el décimo mes del año respecto a octubre de 2024, tasa una décima superior a la registrada en septiembre. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.