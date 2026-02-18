El VI Congreso Internacional de Gestión Turística del Patrimonio se celebrará el 19 y 20 de noviembre en Córdoba

Autoridades durante la presentación del congreso en la fachada principal del Rectorado. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Córdoba volverá a convertirse los días 19 y 20 de noviembre en el epicentro mundial de la gestión turística del patrimonio. Estas son las fechas escogidas para la celebración de la VI edición del Congreso Internacional de Gestión Turística del Patrimonio (Cigestur), uno los encuentros académicos más relevantes a nivel internacional dentro de este ámbito y que contará con la colaboración de 17 universidades procedentes de distintas regiones del mundo.

Según ha indicado la institución académica en una nota, las fechas de celebración de esta nueva edición del congreso, organizado por la Universidad de Córdoba y la Cátedra de Turismo Patrimonial y Cultural de la UCO, han sido anunciadas este miércoles en el Rectorado de la institución universitaria, en un acto que ha recibido un amplio respaldo institucional y en el que también se ha presentado un vídeo promocional y se ha dado a conocer el cartel del encuentro, que este año rendirá homenaje a la figura de Averroes con motivo de la conmemoración del 900 aniversario de su nacimiento.

El acto de presentación del congreso ha contado con la presencia de rector de la UCO, Manuel Torralbo; la vicerrectora de Innovación y Transferencia, Lourdes Arce; el director de la de la Cátedra de Turismo Patrimonial, Ricardo Hernández; la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albas, y el delegado territorial en Córdoba de Turismo, Cultura y Deporte, Eduardo Lucena.

También han estado presentes el coordinador General de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Arístides Bermejo, y los decanos de las facultades de Filosofía y Letras, Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales y Ciencias del Trabajo, Javier Martín, José Albert y Nuria Ceular, así como profesorado de la Universidad de Córdoba con distintas responsabilidades en la organización del congreso.

Tal y como ha señalado la vicerrectora de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba, Lourdes Arce, durante la presentación del encuentro, los estudios presentados durante los últimos años en el marco del congreso marcan el camino de "las tendencias de investigación en su sector, aportando conocimiento y transferencia tanto a gestores públicos de destinos como a gestores de sitios turísticos".

Por su parte, el director de la de la Cátedra de Turismo Patrimonial, Ricardo Hernández, quien ha repasado los orígenes del congreso y su evolución a lo largo de los primeros años, ha recordado cómo en la organización está integrado personal investigador de diferentes disciplinas, como economía financiera y contabilidad, geografía, arqueología, historia del arte o economía, sociología y política agraria, resaltando así su carácter multidisciplinar.

Asimismo, ha recordado algunas de las actividades que la Cátedra tiene previsto celebrar durante los próximos meses y ha destacado "las aportaciones del grupo legislativo, multidisciplinar y dirigido por el área de Derecho Financiero y Tributario en Universidad de Córdoba en la nueva Ley de Turismo Sostenible".

Cigestur se convertirá otro año más en un espacio de encuentro para compartir ideas innovadoras y buenas prácticas sobre cómo gestionar, proteger y poner en valor el patrimonio a través del turismo y mostrar las últimas investigaciones en la materia.

De esta forma, durante el congreso se abordará una amplia diversidad de temáticas como la planificación turística de los destinos patrimoniales, experiencias patrimoniales inmersivas y emocionales, regulación, ordenación y marco jurídico del turismo, turismo, patrimonio y traducción, sostenibilidad y emprendimiento para el patrimonio, destinos gastronómicos; nuevas tecnologías y digitalización aplicadas al diseño de nuevos productos turísticos, turismo activo y deportivo o gestión turística de destinos rurales y de naturaleza, entre otras muchas.

Aunque el programa central del congreso se desarrollará el jueves 19 y viernes 20 de noviembre, durante los días previos se realizarán una serie de actividades académicas y sociales con el fin de propiciar el intercambio de conocimiento entre el personal académico, universidades y gestores públicos. Concretamente, las actividades académicas se celebrarán tanto en la sede de la Cátedra de Turismo Patrimonial como en las Facultades de Ciencias del Trabajo, Filosofía y Letras y Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales.

El congreso cuenta con la colaboración de las facultades participantes y el Master de Asesoría Jurídica de Empresas y Gestión del Patrimonio desde el Municipio, el Master de Traducción Turística Especializada, el centro de Análisis y Prospectiva de Turismo (CAPT) de la Universidad de Córdoba y el aula de Universidad, Turismo y Empresa, UCOturem, por lo que dispone de un grupo nutrido y multidisciplinar de especialistas de diferentes ramas y disciplinas para conformar el Comité Organizador de la UCO y coordinar del Comité Científico.

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

La organización ha destacado, además, el apoyo de las 17 universidades internacionales colaboradoras: Universidad Nacional de Costa Rica (Costa Rica); Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo (México); Universidad Ibn Zohr. l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestión, Dakhlay (Marruecos); Universidad y Abdelmalek Essaâdi de Tetuán (Marruecos); Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México); Universidad Autónoma de Puebla (México); Universidad Nacional de Frontera, Sullana (Perú) y Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Argentina).

A todas ellas se suman la Universidad laica Eloy Alfaro de Manabí (Ecuador); Universidad Americana de Paraguay (Paraguay); Universidad Nacional de Barranca (Perú); Universidad de Alexandría. Facultad de turismo y Hostelería (Egipto); Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México; Universidad Tecnológica de Escuinapa. Sinaloa (México); Universidad del Magdalena. Santa Marta (Colombia); Universidad Guadalajara -Cualtos- (México); Instituto Tecnológico San Luis Potosí (ITSLP), en México.

Todas ellas, según ha subrayado la organización, han firmado un convenio marco de colaboración con la Universidad de Córdoba o están en proceso de hacerlo, contribuirán en el comité científico del congreso y aportarán investigaciones para presentar durante el encuentro.

Concretamente, el plazo para que las personas interesadas en presentar comunicaciones puedan enviar sus resúmenes, que se encuentra abierto desde el 1 de febrero, concluirá el próximo 15 de junio. No obstante, la organización ha mostrado su satisfacción al recibir propuestas en lista de espera de la apertura de convocatoria. Ya en el mes de julio, la organización comunicará las aceptaciones o comunicaciones de propuestas, mientras que la fecha límite para enviar los artículos al completo será el 30 de octubre.