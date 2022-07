Víctor Torres se despide como alcalde de Martos (Jaén) tras siete años al frente para incorporarse al Parlamento andaluz

MARTOS (JAÉN), 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Víctor Torres (PSOE) se ha despedido como alcalde tras siete años al frente del Ayuntamiento de Martos (Jaén). Torres ha hecho efectiva su renuncia en un pleno extraordinario convocado este miércoles. Será el próximo domingo, 17 de julio, cuando se celebre el pleno en el que se propondrá como candidato a la investidura a Emilio Torres.

La salida de Víctor Torres se produce tras haber sido designado como parlamentario andaluz en las pasadas elecciones al Parlamento de Andalucía y ante la incompatibilidad de este hecho con el cargo de alcalde.

Visiblemente emocionado, Torres ha mostrado su agradecimiento a la Corporación, a sus compañeros de partido y a todos los empleados municipales por la lealtad y el apoyo que ha encontrado durante su mandato. "Quiero mostrar mi eterno agradecimiento por la confianza que el pueblo de Martos y las distintas corporaciones municipales han depositado en mi persona como alcalde, desde el 13 de junio de 2015", ha dicho Torres en su intervención.

También se ha referido al "buen hacer y lealtad de los empleados y empleadas municipales, instituciones, entidades sociales y ciudadanas, empresas y proveedores y cuantas personas me han ayudado durante este tiempo a conseguir los objetivos marcados por mi formación política para el avance y progreso de Martos".

El ya exalcade, que mantendrá su acta de concejal hasta el final del presente mandato, se ha puesto al servicio del nuevo alcalde para la tarea que se le encomiende "siempre con el objetivo de velar por lo mejor para este pueblo".

"Ser alcalde de esta ciudad es lo mejor que me ha pasado nunca, pido disculpas si me he podido equivocar, pero les puedo decir que he dado todo lo que podía de mí y he dedicado los mejores años de mi vida y de mi juventud a ser alcalde de Martos", ha señalado Torres durante sus palabras de despedida.