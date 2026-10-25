La victoria del 17M permite al PP-A aspirar a 5,4 millones en subvenciones electorales, 2,2 millones más que el PSOE-A

Archivo - El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección a la Junta, Juanma Moreno, ante un cartel con el lema 'Con la fuerza de Andalucía' en el inicio de campaña para las elecciones de 17M. A 30 de abril de 2026 en Sevilla. (Foto de archi - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A tiene derecho a recibir hasta un total de 5.386.990,51 euros en subvenciones en función del resultado que obtuvo en las elecciones autonómicas celebradas el pasado 17 de mayo, en las que fue la formación más votada y obtuvo 53 escaños en el Parlamento andaluz, mientras que al PSOE-A, que fue la segunda fuerza, le corresponden 3.207.092 euros tras conseguir 28 diputados y concentrar el 22,7 por ciento de los votos en dichos comicios.

Así se desprende del informe que la Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha elaborado "con los resultados de su actividad fiscalizadora en materia de ingresos y gastos electorales de las distintas fuerzas políticas que concurrieron" a dichas elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el día 17 de mayo de 2026, al que ha tenido acceso Europa Press y que se ha elevado a la Cámara de Cuentas.

El informe aclara que "a la Junta Electoral de Andalucía corresponde solo comprobar si se han cumplido las prescripciones legales sobre obligaciones generales a cumplimentar en materia de ingresos, gastos y pagos electorales, destacando aquellas contravenciones formales que pudieran detectarse".

Dicho informe detalla, entre otras cuestiones, los importes de las subvenciones electorales que le corresponde recibir a cada partido en función del resultado obtenido en las urnas, y entre las que se distinguen subvenciones de carácter "general" y subvenciones "por envíos de publicidad y propaganda electoral".

Así, las cantidades de las subvenciones generales se derivan de la orden de la entonces denominada Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de 26 de marzo de 2026, que "fija las cantidades actualizadas de las subvenciones por gastos electorales y el límite de estos para las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026".

Del artículo 1 de dicha orden se desprende que cada formación puede recibir, en "subvenciones por gastos electorales", 25.684,01 euros por cada escaño obtenido, y 0,9479 euros "por voto conseguido por cada candidatura que haya obtenido, al menos un escaño".

Partiendo de esta base, al PP-A le corresponde recibir una subvención general de 3.015.080,20 euros --1.361.252,53 por los 53 escaños conseguidos y 1.653.827,67 euros por los votos recibidos--, mientras que al PSOE-A le corresponde un montante total de 1.624.950,35 euros; a Vox, 935.319,88 euros; a Adelante Andalucía, 565.038,99 euros, y a la coalición Por Andalucía, 340.498,46 euros.

El informe de la JEA precisa que, según lo recogido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), "en ningún caso la subvención correspondiente a cada grupo político podrá sobrepasar la cifra de gastos electorales declarados, justificados por la Cámara de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora".

SUBVENCIONES POR ENVÍOS ELECTORALES

Junto a las subvenciones generales, la Junta Electoral detalla las cuantías asignadas a los grupos por envíos de publicidad y propaganda electoral, a partir de la ya citada orden de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social del 26 de marzo de 2026.

Dicha orden establecía "la subvención por envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral prevista en el artículo 47.1.d)" de la Ley Electoral de Andalucía (LEA), según explica el informe de la JEA, que aclara que esa subvención sólo se abona "con la justificación de la realización efectiva de la actividad citada", y "únicamente" la pueden recibir "las formaciones políticas que hayan obtenido, al menos un escaño y superen el 5% del total de votos válidos emitidos".

De este modo, tras las elecciones del 17 de mayo tienen "derecho a percibir" este tipo de subvenciones el PP-A, el PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y la coalición Por Andalucía, las cinco formaciones con representación en el Parlamento andaluz en la XIII legislatura.

De nuevo es el PP-A, como partido más votado, el que puede cobrar una subvención más elevada por este concepto; en concreto, un máximo de 2.371.910,31 euros, seguido del PSOE-A --con 1.582.141,65 euros--; Vox --1.072.991,54 euros--; Adelante Andalucía --791.070,83 euros--, y Por Andalucía, coalición que también tiene derecho a cobrar 791.070,83 euros por estas subvenciones por envíos electorales.

La suma de ambas clases de subvenciones conlleva que el PP-A pueda cobrar hasta 5.386.990,51 euros en total, mientras que el PSOE-A tenga derecho a percibir 3.207.092 euros; Vox, 2.008.311,42 euros; Adelante Andalucía, 1.356.109,82 euros, y Por Andalucía, 1.131.569,29 euros.

ANTICIPOS

Estas son las "cifras iniciales" que la Junta Electoral de Andalucía ha utilizado para "hacer operativo el derecho de las formaciones políticas al adelanto de subvenciones previsto en el artículo 48.3 de la LEA", según precisa también este informe, que al respecto explica que dicha ley "establece para los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que hubieran obtenido representantes en las últimas elecciones al Parlamento de Andalucía, la posibilidad de obtener anticipos de hasta un 30% de la subvención percibida en aquéllas".

Con arreglo a este criterio, al PP-A se le ha concedido un anticipo de 1.035.742,49 euros; al PSOE-A, de 887.144,46 euros; a Vox, de 443.740,51 euros; a Por Andalucía, de 310.275,49 euros, y a Adelante Andalucía, de 39.035,55 euros.

Al "detraer de los límites de subvención antes señalados" dichos anticipos, "las cuantías máximas posibles pendientes de liquidar a cada formación política" ascienden a 4.351.248,02 euros en el caso del PP-A; a 2.319.947,54 euros en el del PSOE-A; a 1.564.570,91 euros en lo que respecta a Vox; a 1.317.074,27 euros para Adelante Andalucía, y a 821.293,80 euros en lo que concierne a Por Andalucía.

El informe de la Junta Electoral de Andalucía también puntualiza que, "antes de entregarse el importe de las subvenciones a los administradores electorales de los correspondientes partidos y coaliciones, deben satisfacerse los créditos bancarios a que tenían afectadas las citadas subvenciones".

Asimismo, se dedica un apartado al "cumplimiento de la normativa electoral en materia de ingresos", en el que se puntualiza que "de la información de que dispone" la Junta Electoral de Andalucía "no se puede determinar el origen de los recursos destinados a la campaña electoral", y "cuando ha sido necesario, se ha solicitado aclaración a la formación política a los efectos de aclarar o justificar determinados movimientos bancarios".

MICROCRÉDITOS

También se indica que "alguna de las formaciones políticas ha recurrido a la figura de los microcréditos"; en concreto, el PSOE-A, partido del que, "de la información suministrada, se pone de manifiesto un sistema de microcréditos con aportaciones que, individualmente, no superan en ningún caso los 10.000 euros".

La JEA también constata que, "con carácter general, no se ha podido identificar a quienes han realizado aportaciones de pequeña cuantía ingresadas en las cuentas electorales de las formaciones políticas que no han obtenido representación, al carecer de la documentación justificativa de los ingresos".

No obstante, el informe detalla que, a "requerimiento" de la JEA, la formación Se Acabó la Fiesta --que lidera 'Alvise' Pérez-- se valió de "una plataforma de pagos con base en Irlanda que se utiliza como canal técnico para gestionar donaciones" a través de una página web de la organización y que "cuantitativamente no superan el límite de 10.000 euros".