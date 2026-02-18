La borrasca 'Pedro' activa este jueves aviso naranja por viento en Almería y Granada y amarillo en Jaén

Imagen de archivo del fuerte vientos provocado por la borrasca. - Marian León - Europa Press

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Pedro' continúa azotando Andalucía este jueves, 19 de febrero, provocando aviso naranja por viento y oleaje en Almería, del mismo nivel por fenómenos costeros en Granada acompañado de aviso amarillo por viento, y aviso amarillo por vendaval en Jaén.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, el aviso naranja permanecerá activo en la comarca almeriense del Valle del Almanzora hasta las 6,00 horas, con vientos del oeste y rachas que podrán alcanzar los 90 km/h. Tras esa hora, el aviso descenderá a amarillo y se mantendrá vigente hasta las 9,00 horas por rachas de hasta 80 km/h, al igual que en Nacimiento y el Campo de Tabernas.

En el litoral, el oleaje motivará también la activación del aviso naranja hasta las 10,00 horas de este jueves en Poniente y Almería Capital, donde se esperan vientos del oeste de 60 a 70 km/h (fuerza 8) y olas de entre tres y cuatro metros.

En la provincia de Granada, las comarcas de Guadix y Baza, así como el litoral, estarán bajo aviso amarillo por viento hasta el final las 9,00 horas de este jueves, con rachas de componente oeste que podrán alcanzar los 80 km/h.

Además, en la costa granadina se activará el aviso naranja por fenómenos costeros hasta las 10,00 horas, ante la previsión de viento del oeste de 60 a 70 km/h (fuerza 8) y olas de entre tres y cuatro metros.

Por último, la provincia de Jaén el aviso amarillo por viento afectará a la comarca de Cazorla y Segura desde hasta las 9,00 horas, donde se esperan rachas del oeste de hasta 80 km/h.