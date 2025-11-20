La VII 'Shopping Garden' transformará Ciudad Jardín en un espacio comercial y festivo en Córdoba

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La calle Maestro Priego López de la capital cordobesa, entre las calles Damasco y Camino de los Sastres, acogerá este viernes, desde las 10,00 horas, una nueva edición del 'Shopping Garden', un evento que cumple ya su séptima edición y que se ha consolidado como una de las iniciativas más dinámicas de promoción del comercio local en Córdoba, transformando el barrio en un espacio comercial y festivo gracias a diferentes actividades.

Según informan en una nota los organizadores del evento, la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Occidente y Ciudad Jardín (Adeoc) y el Centro Comercial Abierto (CCA) de Ciudad Jardín, este 'Shopping Garden' se plantea como "una jornada abierta a toda la ciudadanía, con propuestas para familias, jóvenes y mayores, combinando actividades de ocio experiencias gastronómicas, animación comercial y música en directo".

Además, los comercios de la zona ofrecerán "descuentos especiales y degustaciones gratuitas", todo ello "incentivando la participación y contribuyendo a la revitalización del tejido comercial del barrio de Ciudad Jardín".

Los comerciantes del barrio han diseñado una programación completa para disfrutar durante todo el día. En esta línea, la oferta de actividades se extenderá desde la mañana hasta el anochecer, con iniciativas que buscan fomentar la participación vecinal y poner en valor el comercio de proximidad.

Así las cosas, de 10,00 a 14,00 y de 17,30 a 20,00 horas, el Centro de Formación de Peluquería Medina Núñez ofrecerá de manera gratuita corte de pelo para caballeros y plancha para señoras en su estand instalado en la zona del evento.

Entre las actividades matinales, a las 10,30 horas, habrá una exposición y concurso de dibujo escolar en el que el alumnado del CEIP Enríquez Barrios expondrá sus obras en una muestra abierta al público y participarán en un concurso que busca promover la creatividad y la participación en la vida cultural del barrio.

De 12,30 a 13,30 horas se celebra una clase magistral de zumba, donde las instructoras Rafi y Loles impartirán una sesión especial de zumba con el objetivo de fomentar el ejercicio y la convivencia vecinal en un ambiente dinámico y saludable.

A partir de las 13,30 horas habrá una degustación gastronómica gratuita, en la que los asistentes podrán disfrutar de un plato típico cordobés ofrecido por el Grupo Moriles, una propuesta con vinculación con la cocina local.

Por la tarde, a partir de las 16,30 horas, La compañía Ratón Chimpon & Cía ofrecerá un espectáculo familiar orientado a los más pequeños, que será un punto de encuentro para niños y padres. Después, a las 18,30 horas el grupo Soniquete Flamenco Pop cerrará la jornada con un concierto aportando un toque festivo y cultural para un público amplio.

El 'Shopping Garden' se ha consolidado como una acción estratégica de dinamización comercial que impulsa la actividad del comercio de cercanía de la zona, favorece el tránsito de visitantes y refuerza la cohesión social entre comerciantes y residentes. Su continuidad durante siete ediciones es reflejo del éxito de una fórmula que combina ocio, cultura y promoción local.

El evento cuenta con la colaboración de Emacsa, Comercio Córdoba y Sadeco, así como con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, que subvenciona la iniciativa como parte de sus políticas de impulso al comercio de cercanía y la actividad económica en los barrios.

Los comerciantes de Ciudad Jardín invitan a todos los cordobeses a participar en esta jornada festiva, disfrutar de las actividades programadas y aprovechar las promociones comerciales que ofrecerán los establecimientos de la zona.

DINAMIZACIÓN COMERCIAL

Según el presidente del CCA Ciudad, Ramón Luque, "la séptima edición confirma que la 'Shopping Garden' se ha convertido en un referente de dinamización comercial en Córdoba. Nuestro objetivo es seguir innovando y ampliando propuestas para que cada vez más familias, jóvenes y mayores encuentren motivos para visitar y apoyar el comercio de Ciudad Jardín".

Para el presidente de la Federación Provincial del Comercio-Comercio Córdoba, Rafael Bados, esta 'Shopping Garden' es "un ejemplo de cómo la colaboración entre comercios, vecinos y administraciones puede transformar nuestras calles y dinamizar la economía local. Desde Comercio Córdoba apostamos firmemente por iniciativas que fortalecen el comercio de cercanía y generan espacios de convivencia para toda la ciudadanía".