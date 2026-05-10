Las VIII Jornadas Felinas Andaluzas analizarán el impacto de los gatos sobre la biodiversidad

Cartel de las VIII Jornadas Felinas Andaluzas. - FDCATS

CÓRDOBA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Las VIII Jornadas Felinas Andaluzas, tras su celebración, desde 2018, en dos ocasiones en Córdoba, otras dos en Málaga, además de una vez en Granada y la pasada edición en Jaén, tendrán el próximo 30 de mayo como escenario la ciudad de Huelva, donde se darán cita expertos, responsables de administraciones públicas y de entidades sociales para tomar parte en un evento de referencia en España sobre gestión ética de colonias felinas, que este año aborda "un tema controvertido, el impacto de los gatos sobre la biodiversidad".

Así lo han avanzado a Europa Press desde la entidad de protección felina FdCATS, explicando que las jornadas, organizadas por esta entidad inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, aunque con repercusión nacional, "reunirán a destacados especialistas del ámbito científico, institucional y del bienestar animal para abordar, desde el rigor y la evidencia, uno de los debates más actuales, la convivencia entre gatos comunitarios, sociedad y entorno natural".

El programa incluye la participación de figuras clave, como el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, quien abordará el compromiso institucional en la gestión de colonias felinas; la presidenta de FdCATS, Agnès Dufau, premio internacional de bienestar felino y experta en políticas públicas, que analizará el impacto de las medidas de confinamiento de gatos comunitarios, así como expertos internacionales de la talla de Jeff Knott (Cats Protection), que hablará sobre la importancia de los programas de gestión CER para proteger al gato montés.

Entre los contenidos progamados más relevantes destacan ponencias centradas en la evidencia científica, como la del catedrático Octavio Pérez Luzardo, o la del investigador del CSIC Rubén Badenes, quien tratará "el impacto de los gatos en la biodiversidad, desde una perspectiva crítica y contextualizada". Además, el profesor universitario Emilio Virgós Cantalapiedra profundizará en las limitaciones actuales del conocimiento científico sobre este tema.

Desde FdCATS han apuntado que con las VIII Jornadas Felinas Andaluzas han querido promover "el encuentro y el dialogo en torno a un tema polémico, que genera mucha desinformación, el impacto de los gatos sobre la biodiversidad", y esta será "la primera vez que especialistas en fauna silvestre y ecología toman la palabra para defender la posibilidad de trabajar juntos con un mismo objetivo, el control de la población felina", considerando en la entidad de protección felina que "ya era hora de hacer oír otro discurso".

El evento también dará voz a la experiencia práctica y la gestión directa, con intervenciones como la de Ruymán Duarte, centrada en la relación con la administración pública, y una mesa de entidades locales de la provincia de Huelva, "que pondrá en valor el trabajo del tejido asociativo".

Uno de los ejes centrales será el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), abordado desde diferentes perspectivas, incluyendo una mesa redonda específica sobre biodiversidad y gestión ética. Además, Mercedes Vara (FdCATS-Fapac) y María Dolores Alcaide (Fapac) tratarán aspectos clave del bienestar animal y las buenas prácticas en la gestión de colonias felinas.

Esta edición cuenta con la colaboración, a nivel institucional, de la Dirección General de Derechos de los Animales, del Ayuntamiento de Huelva y la Diputación de Huelva y del Colegio Oficial de Veterinarios la provincia onubense, destacando la organización que estas jornadas buscan "aportar información rigurosa, generar diálogo y avanzar hacia soluciones eficaces que compatibilicen bienestar animal, salud pública y conservación de la biodiversidad". Las inscripciones ya están abiertas a través de la web oficial: 'www.jornadasfelinasandaluzas.com'.