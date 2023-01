Villamandos cree que la nueva EBAU "no se ajusta a la realidad actual" del sistema educativo español: "Es un poco osado"

SEVILLA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha señalado que la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), que se ha aplazado un año, "no se ajusta a la realidad actual" del sistema educativo español, toda vez que considera "un poco osado" implantar este modelo en la actualidad.

Así se ha pronunciado el consejero en una entrevista a Europa Press, en la que ha asegurado que Andalucía, al igual que el resto de España, "mantendrá" el modelo que existe ahora y "estaremos muy atentos". "La competencia directa la tiene la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, con la que estamos en plena comunicación intercambiando documentos y opiniones, y vamos a estar muy atentos a ver cómo se desarrolla todo y el texto final que en teoría deberemos tener dentro de un año", ha abundado Gómez Villamandos.

No obstante, ha señalado que ese modelo de evaluación "no se ajusta tampoco a la realidad actual" del sistema educativo español. "No digo que en un futuro no se pueda poner un modelo como éste, pero hoy día me parece que es un poco osado poner ese sistema", ha incidido el consejero, quien ha añadido que "hay que dar las gracias al Ministerio porque ha hecho caso a comunidades autónomas como Andalucía, que pedía una moratoria para analizar esto con tiempo y con experiencias pilotos que se van a hacer en otras comunidades autónomas".

"Nosotros no queremos participar en esto porque no lo compartimos de base", ha agregado al respecto el titular de Universidad, quien cuestionado sobre las altas notas de corte que se exigen para algunas titulaciones como Medicina, ha explicado que "es simplemente una cuestión de oferta y demanda".

En este sentido, ha recordado que hace unos días el Consejo General de Política Universitaria aprobó autorizar a las universidades a incrementar hasta un 15% el número de plazas que ofertan en Ciencias de la Salud, fundamentalmente Medicina y Enfermería. "Comparto que se incremente, pero lo que tenemos que ver es la capacidad formativa de nuestros hospitales y nuestros centros de salud, porque si metemos muchos estudiantes en primero, pero luego cuando llegan a hacer prácticas en los hospitales no tenemos sitio, estaríamos perjudicando su formación", ha manifestado.

Así, ha explicado que han pedido un informe a la Consejería de Salud, concretamente a la Secretaría General de Salud Pública e Investigación, donde se analice "cuál es la capacidad de los hospitales y, según eso, poder trabajar".

Además, "si no se incrementa el número de plazas MIR, al final no hacemos nada", ha abundado Gómez Villamandos, que ha destacado que Andalucía "ha ido incrementando el número de plazas MIR, llegando al tope de las que se pueden ofertar, y lo que ha pedido la Consejería de Salud al Ministerio de Sanidad es que se modifiquen los criterios, que se nos permita ofertar más plazas MIR porque si no estamos creando un tapón al final del camino".