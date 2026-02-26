Villanueva de Córdoba se prepara para la matanza del cerdo uniendo tradición y gastronomía

Matanza de Villanueva de Córdoba - AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA

VILLANUEVA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

Villanueva de Córdoba se prepara para revivir este fin de semana una de sus tradiciones más emblemáticas con la celebración de la XXI Fiesta de la Matanza y de la Artesanía Popular, una cita que reunirá gastronomía, cultura, turismo y actividades para todos los públicos en torno a la Caseta Municipal y otros espacios del municipio.

Tal y como ha detallado el Ayuntamiento local en una nota, el evento, que tendrá lugar el sábado 28 de febrero, volverá a poner en valor una práctica profundamente arraigada en la historia y la identidad local, convirtiéndose en punto de encuentro tanto para vecinos como para visitantes.

La jornada arrancará a las 10,00 horas con una ruta circular de 6,5 kilómetros por la dehesa, organizada por el Club Amigos de la Dehesa, una oportunidad para conocer de cerca uno de los paisajes más representativos del término municipal. Esta actividad requerirá inscripción previa en la Oficina de Turismo.

Uno de los momentos más esperados llegará a partir de las 11,30 horas, con el encendido de la candela y la escenificación de la matanza tradicional, acompañada de la explicación del proceso y el despiece, permitiendo al público conocer de primera mano este legado ancestral. Durante toda la jornada, hasta las 19,30 horas, el recinto acogerá también puestos de venta de productos agroalimentarios y demostraciones de oficios artesanales.

La gastronomía volverá a ser protagonista desde las 13,30 horas, cuando varios establecimientos locales ofrecerán degustaciones de platos típicos como molondrosco y parrilladas ibéricas a precios populares. En esta edición participarán Restaurante El Ruedo, Mesón Rural Don Rollero, Bar El Teatro, Tangay Event and Planning y Bar Chaparral, reforzando el carácter culinario de la celebración.

El programa incluirá además actos institucionales, como el nombramiento de Catalina Coleto Muñoz como Matancera Mayor a las 14,00 horas. A continuación, asociaciones locales como la Asociación de Mujeres Nuevo Amanecer y el Centro de Participación Activa de Mayores elaborarán diferentes recetas tradicionales vinculadas a la matanza.

La vertiente cultural estará presente con exposiciones de manualidades y demostraciones de encaje de bolillos, mientras que los más pequeños contarán con propuestas específicas como castillos hinchables, animación y talleres adaptados a niños de entre seis y 12 años. La música acompañará durante toda la jornada con las actuaciones del grupo de folk Jara y Granito, el Coro de Mayores del Centro de Participación Activa. El grupo Versión 2.0 y las sesiones de DJ Miguel Coleto, que prolongarán el ambiente festivo hasta la madrugada.

Como complemento, el Ayuntamiento ha organizado un programa de actividades turísticas que incluye visitas guiadas al Museo de Historia Local, acceso a la Torre de la Iglesia de San Miguel, recorridos por el Refugio Antiaéreo de la Guerra Civil y paseos en coche de caballos por el municipio y la dehesa. La jornada culminará a las 21,00 horas con el sorteo del concurso 'Tu matanza en casa', en el que podrán participar quienes realicen compras en los establecimientos adheridos.

Organizada por la Delegación de Turismo, esta fiesta se consolida como uno de los principales reclamos del calendario festivo de Villanueva de Córdoba, contribuyendo a difundir sus tradiciones, su patrimonio y su riqueza gastronómica.