Los visados de obra de vivienda nueva en Andalucía superaron las 33.000 unidades en 2025, un 6,55% más

MADRID/SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los visados de dirección de obra de vivienda nueva en Andalucía alcanzaron las 33.346 unidades en 2025, un 6,55% más respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 31.296 unidades, según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible recogidos por Europa Press.

Solo en el mes de diciembre la concesión de visados de dirección de obra de vivienda nueva en la comunidad avanzó un 50,2% en comparación al mismo mes de 2024, hasta las 3.704 unidades.

En Andalucía, a lo largo de 2025 se concedieron 5.386 visados de obra nueva para viviendas unifamiliares, un descenso del 6,08% respecto al año previo, mientras que aumentó un 9,53% el número de visados para viviendas en bloque, con 27.958 unidades.

Asimismo, la estadística muestra que se registraron dos visados de dirección de obra nueva para otro tipo de edificios que no son ni viviendas unifamiliares ni en bloque hasta octubre, un 94,4% menos que en 2024.

Los datos correspondientes solo a diciembre contabilizaron 414 visados de obra nueva para viviendas unifamiliares, un 5,9% menos que igual mes de 2024; 3.289 para viviendas en bloque (+62,42%), y un visado para otros tipos de edificios que no son ni vivienda unifamiliares ni en bloque, igual que en 2024.

De la estadística también se desprende que la superficie media por vivienda en diciembre fue de 196,6 metros cuadrados en el caso de las viviendas unifamiliares y 108,1 metros cuadrados para la vivienda en bloque.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, los visados de dirección de obra de vivienda nueva alcanzaron las 139.016 unidades en 2025, un 8,8% más respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 127.721 unidades.

Solo en el mes de diciembre la concesión de visados de dirección de obra de vivienda nueva avanzó un casi un 27,1% en comparación al mismo mes de 2024, hasta las 11.648 unidades.

A lo largo de 2025 se concedieron 26.430 visados de obra nueva para viviendas unifamiliares, un avance del 4,3% respecto al año previo, mientras que aumentó un 10% el número de visados para viviendas en bloque, con 112.533 unidades.

Asimismo, la estadística muestra que se registraron 53 visados de dirección de obra nueva para otro tipo de edificios que no son ni viviendas unifamiliares ni en bloque hasta octubre, un 58,91% menos que en 2024.

Los datos correspondientes solo a diciembre contabilizaron 1.908 visados de obra nueva para viviendas unifamiliares, un 9,97% más que igual mes de 2024; 9.737 para viviendas en bloque (+31,07%), y tres visados para otros tipos de edificios que no son ni vivienda unifamiliares ni en bloque, uno más que en 2024.

De la estadística también se desprende que la superficie media por vivienda en diciembre fue de 189,9 metros cuadrados en el caso de las viviendas unifamiliares y 105,9 metros cuadrados para la vivienda en bloque.