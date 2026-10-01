Vivas valora como "muy importante" la próxima visita de los Reyes a Ceuta y la "implicación" de Felipe VI con la ciudad

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas a su llegada al Palacio de San Telmo antes del encuentro del día de hoy. A 1 de octubre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mantiene - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha valorado como "muy importante" para dicha localidad y "para España" en su conjunto la visita que los Reyes de España van a realizar el próximo 13 de octubre, así como ha subrayado la "implicación" que está demostrando Felipe VI con Ceuta.

Son ideas que el presidente Vivas ha trasladado durante la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido este jueves con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), en el Palacio de San Telmo de Sevilla, y a preguntas de los periodistas tras confirmarse este jueves que los reyes Felipe VI y Letizia visitarán las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre.

Vivas ha considerado que esa visita de los Reyes "va a poner de manifiesto, sin ninguna duda, el apoyo de la Jefatura del Estado, el apoyo de nuestro rey, a la causa de Ceuta, que es la causa de España", y al hilo ha defendido que Felipe VI "está teniendo con Ceuta un trato muy considerado, muy implicado".

Ha explicado que el propio monarca le "llamaba" este jueves por la mañana para anunciarle dicha visita, y ha agregado que cree que "es la quinta vez" que el Rey le "llama en todo este proceso", en referencia a la crisis que atraviesa la ciudad de Ceuta tras la entrada de decenas de miles de personas a finales del pasado mes de julio.

"No creo que exista ninguna autoridad del Estado más interesada, más implicada con Ceuta que Su Majestad el Rey", ha añadido Juan Vivas, quien ha recordado que también tuvo "la oportunidad de tener un contacto personal con él a los pocos días de producirse la invasión", tras lo que ha incidido en valorar que la visita anunciada de Felipe VI y Letizia "es la confirmación de que la Jefatura del Estado, de que España en su conjunto, que es a quien representa el Rey, está con Ceuta y, estando con Ceuta, está con España", ha puntualizado.

De igual modo, Vivas ha aprovechado para "valorar de una manera muy positiva" las manifestaciones que, "con motivo de la visita a España del presidente" francés, Emmanuel Macron, ha realizado Felipe VI, en las que "quedó inequívocamente claro cuál era la posición de la Jefatura del Estado con lo que estamos sufriendo y hemos sufrido en nuestra ciudad", si bien ha añadido que cree que "el Rey ha sido absolutamente claro en todas sus manifestaciones respecto de lo que ha ocurrido en Ceuta", donde "será recibido con el cariño, la lealtad y la admiración que se merece", ha abundado.

SOBRE LA AUSENCIA DE SÁNCHEZ EN LA VISITA DE LOS REYES

Por otro lado, a Vivas le han preguntado por el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no vaya a acompañar a los Reyes en dicha visita a Ceuta, y al respecto ha comentado que "la agenda del presidente del Gobierno la decide él", y no tiene "que emitir ninguna opinión acerca de si acompaña o no acompaña al Rey". "Es una decisión del presidente del Gobierno", ha zanjado.

Asimismo, Vivas se ha pronunciado también a preguntas de los periodistas por el reciente nombramiento, esta misma semana en el Consejo de Ministros, del nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, en sustitución del dimitido Miguel Ángel Pérez Triano.

Al respecto, el presidente ceutí ha comentado que, "cada vez que se produce un relevo en la Delegación del Gobierno, el que llega, como el anterior, siempre encuentra absoluta lealtad institucional por parte del Gobierno de la ciudad", como "no puede ser de otra manera", según ha remachado.

Vivas ha añadido que "Ceuta tiene un rango de vulnerabilidad" que, "al margen" de lo que establezca "el código de buenas prácticas en el ámbito de lo público e institucional, recomienda esas relaciones de colaboración y de lealtad" de manera "acentuada".

"Por tanto, el nuevo delegado del Gobierno va a encontrar la absoluta lealtad por parte del Gobierno de la ciudad", ha aseverado Vivas antes de apostillar que De la Encina llega a dicho cargo "en un momento muy delicado" e "histórico por la dificultad por la que estamos viviendo en Ceuta", y en ese contexto ha dicho que espera "del delegado del Gobierno" que "emplee todas sus capacidades, todo su empeño, en hacer posible la vuelta a la normalidad" en la ciudad autónoma, aunque ha reconocido que "no depende de él".

"Pero, por lo menos, que en lo que de él dependa, se aplique para conseguir la vuelta a la normalidad" de Ceuta y "el retorno de todas las personas que llegaron de manera masiva e ilegal los fatídicos días 30 y 31" de julio, ha apostillado. "Y, a partir de ahí, pues a trabajar conjuntamente para sentar las bases de un futuro de estabilidad, de prosperidad para Ceuta y de bienestar para los ceutíes", ha concluido Juan Vivas respecto de lo que espera del nuevo delegado del Gobierno.