Viviendas turísticas prevén una ocupación del 43% durante la Semana Santa en Andalucía, dos puntos menos que en 2025

Archivo - Dos turistas, con maletas, cruzan un paso de peatones a 21 de junio de 2022 en Sevilla (Andalucía, España) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AvvaPro) ha manejado unas previsiones moderadas para la próxima Semana Santa, con una ocupación del 43%, un dato ligeramente inferior a la del año 2025 que registró un 45%, pero "una clara mejora" en términos de ingresos por reserva.

En el plano cualitativo, el ritmo de reservas ha mostrado un comportamiento similar al de 2025. Según ha informado la entidad en una nota, la ocupación máxima prevista se sitúa entorno al 40%, frente al 45% alcanzado en el mismo periodo del ejercicio anterior, en línea con el comportamiento habitual del alquiler turístico, donde una parte importante de las reservas se concentra en las semanas previas.

No obstante, AvvaPro ha apuntado que aunque la ocupación prevista es ligeramente inferior, el precio medio por noche de los días de mayor demanda se ha elevado hasta los 274,16 euros, frente a los 185 euros del año pasado, lo que supone un incremento del 46,8%.

En este contexto, ha subrayado que las previsiones de Semana Santa están "fuertemente condicionadas" por la crisis ferroviaria del corredor de Alta Velocidad, con un impacto directo en el sector de viviendas turísticas en Andalucía cifrado en 462,5 millones de euros, que asciende hasta 1.541 millones si se incluye el gasto inducido no realizado en restauración, comercio, ocio y transporte local.

Según ha indicado la asociación, estas pérdidas se concentran especialmente en los destinos mejor conectados por AVE, como Sevilla, Málaga y la Costa del Sol. A las puertas de la Semana Santa y en plena antesala de la temporada alta, la patronal de viviendas turísticas ha asegurado que confía en que el restablecimiento progresivo de las comunicaciones y una mayor claridad en los plazos de normalización permitan recuperar parte de la demanda de última hora, especialmente del mercado nacional que depende del tren para desplazarse a Andalucía.