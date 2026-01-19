Voluntarios de Protección Civil de Andújar (Jaén) colaboran en labores de asistencia tras el accidente de tren en Adamuz

Voluntarios de Protección Civil de Andújar junto a miembros de la Corporación municipal. - AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

ANDÚJAR (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

Miembros de la Agrupación de Protección Civil de Andújar (Jaén) han colaborado en la atención y apoyo logístico tras el descarrilamiento de dos trenes ocurrido este domingo en el municipio cordobés de Adamuz, que ha dejado 39 personas fallecidas por el momento y más de 150 heridas.

Así lo ha indicado este lunes el alcalde, Francisco Carmona, en el minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento en memoria de las víctimas, sumándose a la petición realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y como muestra de duelo, respeto y solidaridad.

El regidor ha afirmado que el siniestro "ha partido un poco el corazón a todos" y ha expresado la solidaridad de la ciudad hacia las familias de los fallecidos, al tiempo que ha trasladado el apoyo a los heridos y sus allegados, según ha informado el Consistorio.

Además, ha destacado la importante labor realizada por todos los dispositivos desplegados y ha agradeciendo expresamente "el trabajo de todos los medios sanitarios, los servicios de urgencias y los medios públicos que actuaron desde el primer momento".

De manera especial, el alcalde ha querido reconocer la actuación de la Agrupación de Protección Civil de Andújar, cuyos efectivos fueron alertados en torno a las 21,30 horas de este domingo y han trabajado de forma ininterrumpida durante toda la noche.

El dispositivo estuvo compuesto por 18 voluntarios, que se desplazaron hasta la zona con dos vehículos de intervención rápida (VIR) todoterreno, tres vehículos todoterreno y un furgón de apoyo logístico.

Estos efectivos llevaron a cabo tareas de evacuación de viajeros hacia los centros habilitados en Adamuz y Villafranca, la primera asistencia a heridos leves en el lugar del accidente, así como la evacuación y traslado de heridos leves al Hospital de Andújar, incluyendo el traslado de tres personas desde la zona cero.

También se realizó la atención y derivación de aproximadamente 210 viajeros a puntos de asistencia en el municipio de Adamuz, según ha confirmado el responsable de Protección Civil, José Higueras.

En la tarde de este lunes, 15 voluntarios y seis vehículos viajan hasta Córdoba para presentar asistencia a familias de las víctimas y participar en distintas labores de logística a petición de la Agrupación de Protección Civil cordobesa.

Por otro lado, el alcalde de Andújar ha aludido a la labor de coordinación realizada por el Ayuntamiento para dar respuesta a las necesidades de alojamiento de las personas afectadas que no precisaron ingreso hospitalario.

En este sentido, tras el contacto mantenido con la gerencia del Hospital Alto Guadalquivir, el Consistorio habilitó el Hotel del Val de Andújar, que se puso a disposición de los heridos leves dados de alta, facilitando su alojamiento y descanso. Algunos de estos traslados se realizaron con el apoyo de la Agrupación de Protección Civil durante su regreso.

"Ante una situación de esta magnitud, la colaboración entre administraciones públicas es fundamental. El Ayuntamiento de Andújar, junto a todos los medios de los que dispone y con el compromiso ejemplar de los voluntarios de Protección Civil, ha estado al servicio de las personas afectadas, ayudando en todo lo que ha sido necesario", ha concluido Carmona.