El Gobierno andaluz aprobará este miércoles en Huelva las ayudas a pymes y autónomos afectados por el tren de borrascas

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en una declaración institucional en apoyo a las víctimas y familias del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). A 23 de enero de 2026, en Huelva (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz celebrará el próximo miércoles, 18 de marzo, su habitual reunión semanal en Huelva, y allí va a aprobar las ayudas diseñadas por la Junta para trabajadores autónomos y pymes afectados por el 'tren de borrascas' que asoló a Andalucía entre los pasados meses de enero y febrero.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, este lunes durante su intervención en el acto de inauguración del Foro Económico organizado por el diario digital 'El Español' en Sevilla, donde ha subrayado que dicha sucesión de temporales fue un episodio meteorológico que no se había visto "nunca" antes en la historia de la comunidad autónoma andaluza.

El presidente de la Junta ha subrayado al respecto que "jamás" se habían dado alertas rojas meteorológicas "a la vez en cinco provincias" andaluzas, y que en el marco de esa cadena de borrascas hubo que "evacuar a más de 11.000 personas" en Andalucía.

Moreno ha remarcado que dicho 'tren de borrascas' generó "daños importantes", antes los cuales el Consejo de Gobierno va a aprobar, en el marco de su "plan de reconstrucción" para Andalucía, sus ayudas para autónomos y pymes afectados este miércoles.

DOS MESES DESPUÉS DEL ACCIDENTE DE ADAMUZ

Además, la reunión del Consejo de Gobierno de este miércoles se producirá justo cuando se cumplirán dos meses del día en el que se produjo el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del 18 de enero, en el que murieron 46 personas, de las que más de la mitad --28 en total-- eran originarias de la provincia de Huelva.

Cuando se cumplió el primer mes de dicho siniestro, el pasado 18 de febrero, el Consejo de Gobierno celebró su reunión semanal en el propio municipio de Adamuz, desde donde el presidente de la Junta aprovechó para anunciar que dicha localidad cordobesa recibiría este año la medalla de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia por el comportamiento de sus vecinos tras el accidente.

El pasado miércoles, 11 de marzo, además, en la última reunión del Consejo de Gobierno celebrada hasta ahora, el Ejecutivo andaluz autorizó la personación del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en la causa seguida ante el Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro (Córdoba) para la investigación del accidente ferroviario, así como "el ejercicio de las acciones judiciales civiles o penales que procedan".

Desde el Gobierno andaluz se ha justificado esta iniciativa con el argumento de que, "además de la profunda conmoción social y de los daños personales mencionados", el accidente ha ocasionado "un perjuicio relevante para la Junta de Andalucía, que tuvo que llevar a cabo una serie de actuaciones extraordinarias por parte de múltiples organismos de la administración autonómica, motivadas por la necesidad de atender la emergencia, apoyar a las familias afectadas y garantizar la continuidad de servicios esenciales".

De igual modo, el Gobierno andaluz acordó en la misma reunión del pasado miércoles instar a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a la creación de un comisionado "para el seguimiento y apoyo a las personas afectadas por el accidente ferroviario de Adamuz".

La reunión del Consejo de Gobierno del miércoles 18 de marzo en Huelva se producirá además dos días antes de la manifestación que la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado en Huelva para el viernes, 20 de marzo, a las 18,00 horas, en memoria de los fallecidos y "por la seguridad ferroviaria" y para que "se conozca toda la verdad sobre lo sucedido".

La manifestación se iniciará en la estación de tren de Huelva y finalizará en la plaza de las Monjas, donde se procederá a la lectura de un manifiesto, según ha informado la propia asociación.