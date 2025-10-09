Vox acusa a Moreno de carecer de un "plan" para una sanidad "a la deriva": "Que se vaya a su casa si no es capaz"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. A 9 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, atiende a los - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha acusado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de carecer de un "plan" para gestionar una atención sanitaria que, en su opinión, va "como un barco a la deriva" en Andalucía, y le ha conminado a irse "a su casa si no es capaz" de afrontar esta tarea.

Son declaraciones que el dirigente de Vox ha realizado en una atención a medios en el Parlamento andaluz al día siguiente de que se conociera la dimisión de Rocío Hernández como consejera de Salud y Consumo en el marco de la crisis derivada de las incidencias detectadas en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía, fundamentalmente en el ámbito del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Manuel Gavira ha subrayado que, tras la dimisión de Rocío Hernández, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a tener "como mínimo" cuatro consejeros diferentes de Salud desde que asumió el cargo, en enero de 2019, algo que, a su juicio, refleja que "no se están haciendo bien las cosas" en este ámbito.

Además, el portavoz de Vox ha sostenido que Moreno "mintió, faltó la verdad a todos los andaluces" en la comparecencia en la que anunció la dimisión de la consejera, porque "dijo que se había enterado la semana pasada del problema que hay en el cribado del cáncer de mama" cuando "no es verdad", ya que "las propias afectadas han dicho ya que llevaban tres años denunciándolo a los distintos consejeros" del Gobierno andaluz, ha subrayado.

El portavoz de Vox ha abogado por "dejar de llamar ya 'fallo' a esto que está sucediendo, porque es un problema que hay en el Gobierno de Andalucía en relación con la atención sanitaria" que reciben los andaluces, que "es la principal competencia que tiene Moreno" como presidente de la Junta, según ha remarcado.

Gavira ha considerado que de este asunto "queda claro" también que "el Partido Popular no sabe gestionar", como, según ha abundado, se vio también en la Comunidad Valenciana con la 'dana' de octubre del año 2024, o "en los incendios del verano" pasado.

A MORENO "LE VIENE GRANDE EL CARGO"

El representante de Vox ha aseverado que a Moreno "le viene grande el cargo" de presidente de la Junta, y "no es suficiente las disculpas que hace, porque estamos hablando de la vida de las andaluzas". Tras criticar que "primero las minimizaron, luego las insultaron, y ayer (este miércoles) dimitió o la hicieron dimitir a la consejera de Salud", ha incidido en señalar que todo ello "lo que viene a reflejar" es que Juanma Moreno "no tiene un plan para la atención sanitaria", y "las víctimas de esa falta de planificación son los andaluces", según ha enfatizado.

Manuel Gavira ha aseverado que "el responsable" de esta situación es Juanma Moreno, a quien van a instar desde Vox en la sesión de control de este jueves en el Pleno del Parlamento a que "se vaya a su casa si no es capaz", porque "ya sobra", y "no nos conformamos con las excusas, con que le pida perdón a los andaluces" ante un tema "muy grave", ha agregado.

"Un presidente que miente no merece ocupar ese escaño verde", ha dicho también Manuel Gavira, quien, a preguntas de los periodistas, ha tildado de "insuficiente" el plan de choque anunciado también este pasado miércoles por el Gobierno andaluz para atajar los fallos detectados en el cribado, y ha considerado que en la Junta "ni siquiera saben el problema que tienen encima de la mesa".

De igual modo, ha reivindicado la iniciativa de Vox para solicitar una comisión de investigación en el Parlamento andaluz al margen de la que han registrado los grupos de oposición de izquierdas --PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía--, que, según ha criticado, "se quieren limitar exclusivamente a lo que es la administración Moreno", cuando lo que está ocurriendo en la sanidad andaluza "viene desde hace muchos años", y "habrá que depurar todas las responsabilidades, sean del Gobierno que sean".

Asimismo, ha apuntado que Vox está "analizando" si "acudir a los tribunales, bien sea para presentar una denuncia o una querella, o para personarnos en las actuaciones judiciales que se hayan ya presentado" en relación al tema del cribado de cáncer de mama.

"Desde luego, lo que vamos a hacer es nuestro trabajo en el Parlamento y en sede judicial, como viene caracterizando a Vox desde hace ya muchísimos años", según ha subrayado Manuel Gavira, que ha emplazado a Moreno a aplicar "políticas diferentes" a las de los socialistas que gobernaron la Junta, porque, "si viene a hacer lo mismo, el resultado va a ser el mismo", según ha zanjado.